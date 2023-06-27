Timnas Indonesia U-17 Bisa Diperkuat Pemain Tottenham Hotspur di Piala Dunia U-17 2023

Gabriel Han Willhoft-King, pemain Tottenham Hotspur yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/postecogniac)

TIMNAS Indonesia U-17 bisa diperkuat pemain Tottenham Hotspur di Piala Dunia U-17 2023. Pemain The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- yang dimaksud adalah Gabriel Han Willhoft-King.

Sekadar diketahui, Gabriel Han Willhoft-King merupakan pemain berusia 17 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Dia kini memperkuat Tottenham Hotspurs U-18 di Liga Inggris kelompok umur.

Menurut pakar sepakbola asal Amerika Serikat, Joshua N, Gabriel Han Willhoft-King bisa memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, pemain kelahiran London, Inggris, pada 24 Januari 2006 itu memiliki garis keturunan beberapa negara termasuk Indonesia.

“Dia (Gabriel Han Willhoft-King) memiliki kelayakan untuk bermain bersama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Indonesia, dan India," tulis laporan Joshua N di akun Twitternya, dikutip Selasa (27/6/2023).

"Dia juga tercantum dalam daftar 20 talenta terbaik Liga Primer Inggris yang dicantumkan oleh The Guardian dan bermain untuk Inggris U-16,” tambahnya.