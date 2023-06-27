Reaksi Wasit Liga 1 soal Gaji yang Disebut Bakal Setara Menteri

JAKARTA – Salah satu wasit Liga 1, Heru Cahyono, mengomentari rencana Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang disebut bakal memberi gaji pengadil di lapangan bisa setara Menteri. Dia pun menyambut baik hal tersebut.

Bagi Heru, pemberian gaji besar itu sebagai bentuk perhatian untuk kesejahteraan wasit di Indonesia. Hal itu pun diyakini akan membuat para wasit makin berlomba-lomba menampilkan performa terbaik.

"Ya, Alhamdulillah kalau memang bapak ketum menyampaikan seperti itu," kata Heru Cahyono di Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

Heru sendiri menunggu terealisasinya rencana itu. Namun, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Erick Thohir.

"Kami sebagai perangkat pertandingan, wasit khususnya terima dengan mengucap syukur Alhamdulillah," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, PSSI sedang melakukan transformasi sepak boak Indonesia. Salah satunya membenahi kualitas wasit dan memperhatikan kesejahteraannya.