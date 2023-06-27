Piala Dunia U-17 2023 Digelar Bersamaan Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi CEO Persebaya Surabaya

PIALA Dunia U-17 2023 digelar bersamaan Liga 1 2023-2024, begini reaksi CEO Persebaya Surabaya. Azrul Ananda selaku CEO Persebaya mengaku tidak mempersoalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 yang berbarengan dengan Liga 1 2023-2024.

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sedangkan Liga 1 2023-2024 mulai bergulir pada 1 Juli 2023 hingga Mei 2024.

Azrul Ananda mengaku tidak mempersoalkan kedua ajang yang jalan berdampingan. Dia menyebut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 harusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

"Menurut saya tidak terlalu masalah, Indonesia itu butuh panggung untuk terkenal di pentas dunia. Akan tetapi, kami tidak boleh halangi itu," kata Azrul di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Azrul menuturkan bahwa Liga 1 pun harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Dia meyakini PSSI akan berusaha mencari solusi terbaik meski Piala Dunia U-17 2023 digelar bersamaan dengan Liga 1.