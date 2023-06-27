Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Piala Dunia U-17 2023 Digelar Bersamaan Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi CEO Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:45 WIB
Piala Dunia U-17 2023 Digelar Bersamaan Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi CEO Persebaya Surabaya
Kiprah Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 terancam diganggu Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/persebayaupdate)
PIALA Dunia U-17 2023 digelar bersamaan Liga 1 2023-2024, begini reaksi CEO Persebaya Surabaya. Azrul Ananda selaku CEO Persebaya mengaku tidak mempersoalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 yang berbarengan dengan Liga 1 2023-2024.

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sedangkan Liga 1 2023-2024 mulai bergulir pada 1 Juli 2023 hingga Mei 2024.

Piala Dunia U-17 2023

Azrul Ananda mengaku tidak mempersoalkan kedua ajang yang jalan berdampingan. Dia menyebut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 harusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

"Menurut saya tidak terlalu masalah, Indonesia itu butuh panggung untuk terkenal di pentas dunia. Akan tetapi, kami tidak boleh halangi itu," kata Azrul di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Azrul menuturkan bahwa Liga 1 pun harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Dia meyakini PSSI akan berusaha mencari solusi terbaik meski Piala Dunia U-17 2023 digelar bersamaan dengan Liga 1.

Halaman:
1 2
      
