Ada Aturan Baru soal Flare Jelang Liga 1 2023-2024, Sanksi Bisa Lebih Berat!

JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) membuat aturan baru soal flare jelang Liga 1 2023-2024. Dengan aturan baru itu, suporter klub yang menyalakan flare bisa saja mendapat hukuman berat.

Kabar ini diungkap oleh Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus. Menyayangkan masih adanya flare yang mewarnai laga Liga 1, mantan Presiden Persija Jakarta itu menjelaskan bahwa sejatinya masing-masing klub telah berkomitmen untuk tidak ingin adanya flare saat laga berjalan.

Pasalnya, hal itu juga akan berdampak untuk klub itu sendiri. Oleh karena itu, Ferry mengatakan akan ada regulasi baru yang dibuat terkait flare di Liga 1 2023-2024.

Namun, Ferry belum bisa membeberkan lebih lanjut hukuman seperti apa yang nantinya diterapkan. Hal itu dia sampaikan usai melakukan agenda Managers Meeting dengan perwakilan klub yang dilangsungkan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 26 Juni 2023 malam WIB.

“Tadi, kami sampaikan bahwa kemarin dalam beberapa pertandingan uji coba itu masih ada flare yang menyala. Teman-teman klub bersepakat bahwa spiritnya itu memang kami semua mau bebas dari flare dan smoke bomb,” kata Ferry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.

“Aturan atau sanksi yang diberikan ke klub itu nanti akan disampaikan kembali di kode disiplin yang baru. Nanti, teman-teman juga akan melihat hukumannya seperti apa, tunggu saja regulasinya,” lanjutnya.

Pria berusia 59 tahun itu menambahkan, dipastikan juga sistem keamanan yang ketat bakal diterapkan di Liga 1 2023-2024. Ferry pun yakin panitia pelaksana dari setiap tim sudah memiliki pemahaman terkait hal itu karena sebelumnya telah digelar workshop.

“Nantinya, akan ada peningkatan dari sistem keamanan yang diterapkan. Teman-teman klub juga sudah dikasih tahu bagaimana keamanan yang harus diterapkan masing-masing di stadion,” jelas Ferry.