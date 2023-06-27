Jadwal Liga 1 2023-2024 Bentrok dengan Piala Dunia U-17 2023, PT LIB Tunggu: Semua Tergantung Arahan FIFA

JADWAL Liga 1 2023-2024 bentrok dengan Piala Dunia U-17 2023. Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, belum bisa memastikan dan masih menunggu arahan FIFA.

Kompetisi Liga 1 2023-2024 akan bergulir mulai Sabtu, 1 Juli 2023 mendatang. Sementara itu, Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Dengan demikian, jadwal Liga 1 2023-2024 dan Piala Dunia U-17 2023 diindikasikan bakal bentrok. Alhasil, tidak menutup kemungkinan jika Liga 1 2023-2024 akan diistirahatkan sejenak mengingat akan digunakannya sejumlah stadion kandang dari klub Liga 1 2023-2024 sebagai venue Piala Dunia U-17 2023.

Bicara terkait hal tersebut, Ferry Paulus belum bisa memberikan informasi pasti terkait nasib Liga 1 2023-2024. Bahkan, dia mengatakan jika PSSI pun belum mendapatkan info perihal stadion mana yang akan dipakai pada Piala Dunia U-17 2023.

Sebab, hingga saat ini belum ada perwakilan FIFA yang datang ke Indonesia untuk melakukan inspeksi stadion. Hal tersebut diungkapkan Ferry Paulus kelar melakukan agenda Managers Meeting dengan perwakilan klub di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/6/2023) kemarin.

“Kaitannya dengan Piala Dunia (U-17), memang sampai hari ini kita belum ada interaksi detail dengan PSSI, bahkan PSSI sendiri belum dapat justifiaksi stadion mana yang akan dipakai dan tim verifikasi FIFA belum datang untuk inspeksi stadion,” kata Ferry Paulus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.