Jelang Liga 1 2023-2024, Wakil Presiden Persija Jakarta Angkat Bicara soal Timnya yang Baru Dihuni 3 Pemain Asing

Marko Simic resmi kembali ke Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putera, angkat bicara soal timnya yang baru dihuni 3 pemain asing jelang Liga 1 2023-2024. Ganesha memastikan Persija tengah mempersiapkan yang terbaik.

Ganesha pun menyatakan bahwa sejatinya kompetisi bukan soal adu cepat. Meski begitu, dia memastikan tetap tidak mengesampingkan perekrutan pemain asingnya.

“Tentunya kan ini semua proses ya. Kita kan kompetisinya bukan dulu-duluan, tapi kompetisinya bagaimana menjadi yang terbaik nanti tanggal 26 Mei 2024,” kata Ganesha kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (27/6/2023).

“Jadi, kita semua daya dan upayanya pasti diarahkannya ke sana,” sambungnya.

Praktis kondisi ini membuat pemain asing yang akan didatangkan Persija terlambat untuk beradaptasi. Ganesha pun sadar akan hal itu.

Oleh karenanya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mencari pemain asing yang memiliki kompetensi untuk beradaptasi dengan cepat. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa tampil apik di Liga 1 2023-2024.

“Masalah adaptasi itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Artinya, sejauh mana pemain ini punya personality dan punya karakter,” jelas Ganesha.