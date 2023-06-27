Kompetisi Bergulir Lagi, Perputaran Uang di BRI Liga 1 2023-2024 Bisa Tembus Rp9 Triliun!

JAKARTA – Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso mengatakan kompetisi Liga 1 2023-2024 berpotensi menghasilkan perputaran uang yang bisa menembus hingga Rp9 triliun. Bahkan, kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia itu turut berpeluang menciptakan banyak lapangan kerja.

Ya, kompetisi Liga 1 2023-2024 akan dilaksanakan pada Sabtu, 1 Juli 2023. Pada musim 2023-2024, Liga 1 akan menggunakan format turnamen yang berbeda.

Terdapat fase regular dan championships di Liga 1 2023-2024. Kemudian, empat tim terbaik akan saling bertanding dalam fase championships untuk menentukan yang terbaik dalam satu musim.

Liga 1 2023-2024 tidak hanya mengalami perubahan dalam segi format kompetisi. Nilai ekonomi dari kasta tertinggi sepakbola Tanah Air itu juga meningkat, Sunarso mengatakan bakal ada potensi perputaran uang Rp9 triliun dalam kompetisi mendatang.

Hal tersebut berdasarkan hasil riset terbaru BRI Research Institute. Dengan begitu, perputaran uang tentu berpeluang meningkat ketimbang musim 2022-2023 lalu.