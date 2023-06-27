Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Rampungkan Transfer Timothy Weah dari Lille, Begini Detailnya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:00 WIB
Juventus Rampungkan Transfer Timothy Weah dari Lille, Begini Detailnya
Timothy Weah segera bergabung dengan Juventus (Foto: USA Today)
A
A
A

JUVENTUS rampungkan transfer Timothy Weah dari Lille. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan tercapai di angka 12 juta euro (Rp196 miliar).

Kabar kepindahan Timothy Weah ke Juventus telah beredar deras sejak pekan lalu. Para jurnalis kawakan sekaliber Fabrizio Romano dan Romeo Agresti telah mengatakan pada pekan lalu bahwa kesepakatan personal telah tercapai.

Timothy Weah

Juventus dan Lille pun mengurus mahar transfer Timothy Weah setelah itu. Setelah beberapa hari bernegosiasi, kesepakatan soal mahar harganya pun tercapai pada Selasa (27/6/2023) ini, sebagaimana klaim dari Romano.

Menurut pewarta asal Italia itu, mahar transfer Timothy Weah adalah 12 juta euro (Rp196 miliar). Sang pemain akan menjalani tes medis yang diperkirakan akan digelar pada Kamis 29 Juni 2023 mendatang.

Romeo Agresti juga mengonfirmasi kabar ini, dengan mengatakan bahwa seluruh kesepakatan sudah dirampungkan. Timothy Weah diharapkan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631025/timnas-indonesia-u23-tertinggal-12-dari-india-u23-di-babak-pertama-dyh.webp
Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 1-2 dari India U-23 di Babak PertamaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Jujur Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dikalahkan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement