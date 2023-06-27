Juventus Rampungkan Transfer Timothy Weah dari Lille, Begini Detailnya

JUVENTUS rampungkan transfer Timothy Weah dari Lille. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan tercapai di angka 12 juta euro (Rp196 miliar).

Kabar kepindahan Timothy Weah ke Juventus telah beredar deras sejak pekan lalu. Para jurnalis kawakan sekaliber Fabrizio Romano dan Romeo Agresti telah mengatakan pada pekan lalu bahwa kesepakatan personal telah tercapai.

Juventus dan Lille pun mengurus mahar transfer Timothy Weah setelah itu. Setelah beberapa hari bernegosiasi, kesepakatan soal mahar harganya pun tercapai pada Selasa (27/6/2023) ini, sebagaimana klaim dari Romano.

Menurut pewarta asal Italia itu, mahar transfer Timothy Weah adalah 12 juta euro (Rp196 miliar). Sang pemain akan menjalani tes medis yang diperkirakan akan digelar pada Kamis 29 Juni 2023 mendatang.

Romeo Agresti juga mengonfirmasi kabar ini, dengan mengatakan bahwa seluruh kesepakatan sudah dirampungkan. Timothy Weah diharapkan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini.