HOME BOLA LIGA ITALIA

Marcus Thuram Mendarat di Milano, Transfer ke Inter Milan Segera Resmi!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:33 WIB
Marcus Thuram Mendarat di Milano, Transfer ke Inter Milan Segera Resmi!
Marcus Thuram segera gabung Inter Milan (Foto: Twitter/borussia)
A
A
A

MARCUS Thuram mendarat di Milano, transfer ke Inter Milan segera resmi. Hal ini diwartakan oleh jurnalis Fabrizio Romano.

Romano mencuit di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano, tentang kehadiran Marcus Thuram di Milano pada Selasa (27/6/2023) sore ini WIB. Thuram dijadwalkan untuk melaksanakan tes medis dan kemudian menandatangani kontrak untuk gabung Inter Milan.

Marcus Thuram

Marcus Thuram tiba di Milano, Selasa (27/6/2023). (Foto: Fabrizio Romano)

Kontrak berdurasi lima tahun sudah disepakati sejak hari Jumat 23 Juni 2023 lalu. Thuram berstatus bebas transfer alias gratis setelah kontraknya habis bersama Borussia Monchengladbach pada 30 Juni 2023 mendatang.

Menurut klaim dari Romano sebelumnya, Thuram akan menerima gaji sekitar 6 juta euro atau setara dengan Rp98 miliar per tahun. Selain itu, ada pula bonus penandatanganan setelah resmi bergabung.

Inter Milan berhasil memenangkan perburuan untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun ini. Sebelumnya, sang penyerang Timnas Prancis pernah dikaitkan dengan AC Milan, RB Leipzig, dan Paris Saint-Germain.

Halaman:
1 2
      
