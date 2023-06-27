Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gacor Bersama AC Milan, Mike Maignan Bikin Mauricio Pochettino Kepincut Boyong ke Chelsea

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:05 WIB
Gacor Bersama AC Milan, Mike Maignan Bikin Mauricio Pochettino Kepincut Boyong ke Chelsea
Mike Maignan kala membela AC Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

KIPER AC Milan, Mike Maignan, tengah dilirik pelatih anyar Chelsea, Mauricio Pochettino. Pochettino kabarnya bertekad memboyong Maignan pada musim panas ini demi memperbaiki kelemahan utama pertahanan Chelsea.

Sebagaimana dilansir dari ASBTF, Selasa (27/6/2023), Mauricio Pochettino dan pihak manajemen Chelsea sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Mike Maignan. Langkah ini tetap ingin dilakukan Chelsea, meski Pochettino sejatinya bersedia menurunkan Kepa Arrizabalaga sebagai kiper untuk musim depan.

Mike Maignan

Sejatinya, Maignan masih teringkat kontrak cukup panjang bersama AC Milan. Kiper berusia 27 tahun itu meneken kontrak hingga musim panas 2026. Tetapi, kans Chelsea untuk mendatangkan Maignan tentunya tetap terbuka.

Chelsea sendiri kepincut mendatangkan Maignan, usai sang kiper tampil ciamik bersama AC Milan. Kiper asal Prancis itu tercatat sukses membukukan 10 clean sheet dalam 29 penampilan di semua kompetisi pada musim 2022-2023 bersama Milan.

