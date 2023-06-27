3 Klub Liga Italia yang Berburu Calon Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Nomor 1 Finalis Liga Champions 2022-2023!

SEBANYAK 3 klub Liga Italia yang berburu calon kiper Timnas Indonesia Emil Audero akan dibahas di sini. Menariknya salah satu dari ketiga tim tersebut merupakan finalis Liga Champions 2022-2023.

Nama Emil Audero menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Bagaimana tidak, pemain yang lahir di Mataram, Indonesia itu dilirik 3 klub Liga Italia sekaligus.

Emil Audero saat ini memperkuat Sampdoria sejak 2019 usai hengkang dari Juventus. Sayangnya, Sampdoria gagal total di musim 2022-2023 dan terdegradasi ke kasta kedua alias Serie B Italia usai finis di peringkat ke-20 dengan hanya menorehkan 19 poin dari 38 laga.

Menariknya, terdapat tiga klub Liga Italia yang berburu calon kiper Timnas Indonesia Emil Audero. Sampdoria sendiri dikabarkan telah melabeli sang pemain dengan harga 8 sampai 10 juta euro atau sekitar Rp131 miliar sampai Rp164 miliar. Lantas, siapa sajakah klub yang tertarik mendatangkan Emil Audero?

Berikut 3 Klub Liga Italia yang Berburu Calon Kiper Timnas Indonesia Emil Audero

3. Lazio





Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Lazio. Aquilotti -julukan Lazio- dilaporkan menjadi salah satu tim yang tertarik memboyong Emil Audero dari Sampdoria.

Selain harga yang sangat terjangkau, Emil Audero dianggap bisa menjadi pelapis dan pesaing utama Ivan Provedel di bawah mistar gawang tim asuhan Maurizio Sarri itu. Terlebih, Provedel tercatat kemasukan 43 gol dari 45 laga bersama Lazio di musim 2022-2023 lalu.