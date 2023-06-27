Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Adrien Rabiot Terima Kontrak Baru dari Juventus, Manchester United Fokus Kejar Mason Mount

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:54 WIB
Adrien Rabiot Terima Kontrak Baru dari Juventus, Manchester United Fokus Kejar Mason Mount
Mason Mount jadi pemain incaran utama Manchester United (Foto: REUTERS)
ADRIEN Rabiot terima kontrak baru dari Juventus, Manchester United fokus kejar Mason Mount. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Rabiot telah resmi menerima perpanjangan kontrak dari Juventus.

Sang gelandang Timnas Prancis tadinya diharapkan pindah pada bursa transfer musim panas ini. Sebab, kontraknya akan segera berakhir pada 30 Juni 2023 mendatang.

Adrien Rabiot

Namun, Juventus melayangkan penawaran kontrak terakhir, hanya berdurasi satu tahun. Rabiot pun secara mengejutkan menerima pinangan Juventus, meskipun Manchester United meminatinya.

Pada beberapa hari lalu, Rabiot diwartakan melakukan pertemuan dengan pihak Manchester United. Namun, menurut jurnalis Fabrizio Romano, The Red Devils – julukan Manchester United – masih memprioritaskan perekrutan Mason Mount.

Kontrak Mason Mount bersama Chelsea hanya berlaku hingga musim panas 2024. Dia menolak memperpanjang kontrak dan memaksa kepindahan pada bursa transfer musim panas ini.

