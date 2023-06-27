9 Pemain Bintang yang Hampir Pindah ke Manchester City namun Gagal, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Manchester City pernah hampir merekrut sembilan pemain bintang (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 9 pemain bintang yang hampir pindah ke Manchester City namun gagal akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Cristiano Ronaldo.

The Citizens – julukan Manchester City – memiliki banyak pemain bintang pada saat ini. Kejayaan mereka baru terjadi karena diakuisisi oleh pemilik kaya raya dari Timur Tengah, Sheikh Mansour.

Namun, tidak semua pemain bintang yang bersedia gabung Manchester City. Setidaknya, ada sembilan yang hampir pindah ke Etihad Stadium namun akhirnya gagal.

Berikut 9 Pemain Bintang yang Hampir Pindah ke Manchester City namun Gagal

9. Gianluigi Buffon





Gianluigi Buffon hendak meninggalkan Juventus pada musim panas 2018. Dia memilih meninggalkan Italia dan Manchester City sempat berniat menggaet kiper veteran tersebut sebagai pelapis Ederson Moraes.

Namun, Buffon menolak tawaran berkarier di Inggris. Dia memilih Paris Saint-Germain (PSG) sebagai pelabuhannya sebelum balik ke Juventus pada 2019.

8. Lionel Messi





Lionel Messi pernah nyaris gabung Manchester City saat hendak meninggalkan Barcelona pada 2020. Masalah finansial yang mendera Barcelona memaksa mereka melepas Lionel Messi demi mendapatkan uang.

Namun, Lionel Messi kemudian memutuskan bertahan hingga kontraknya habis pada 2021. Manchester City sebenarnya berpeluang menggaetnya pada musim panas 2021 karena Barcelona gagal memperpanjang kontraknya. Namun, mereka lebih memilih mendatangkan Jack Grealish dan Messi pun pergi ke PSG.

7. Virgil van Dijk





Virgil Van Dijk menjadi perhatian sejak pindah ke Liverpool pada Januari 2018. Namun, sebelumnya, Manchester City sempat berniat menggaet sang bek tengah dari Southampton.

Kendati begitu, Manchester City gagal mendatangkannya karena Van Dijk memilih ke Liverpool. Kubu Etihad Stadium kemudian mendapatkan Ruben Dias pada 2020.