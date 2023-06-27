Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

10 Pemain yang Akan Diobral Manchester United Musim Panas Ini, Nomor 1 Musuhnya Para Fans

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:03 WIB
10 Pemain yang Akan Diobral Manchester United Musim Panas Ini, Nomor 1 Musuhnya Para Fans
Manchester United bakal obral pemain di musim panas 2023 (Foto: REUTERS)
INILAH 10 pemain yang akan diobral Manchester United musim panas ini. Menjalani musim yang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir membuat Manchester United perlu memikirkan banyak cara.

Kehadiran Erik Ten Hag pada musim lalu sedikit membawa angin segar setelah United memenangkan Piala Liga Inggris. Meski begitu, trofi itu jauh dari kata cukup bagi klub sekelas Manchester United. Oleh sebab itu, menjelang bergulirnya musim baru Erik Ten Hag perlu membenahi skuadnya.

Manchester United

Melansir dari berbagai sumber, ada setidaknya 10 pemain yang akan dijual Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Lantas siapa saja mereka? berikut ulasannya.

10. Donny Van De Beek

Donny Van De Beek

Donny Van De Beek tampaknya menjalani karier yang kurang baik selama di Old Trafford. Dengan kebutuhan dana saat ini, Setan Merah – julukan Manchester United – dikabarkan siap melepas mantan gelandang Ajax itu dengan harga 20 juta pounds (Rp381 miliar).

9. Fred

Fred

Gelandang Manchester United lainnya, Fred juga dikabarkan akan siap dilepas pada bursa transfer musim ini. Pemain asal Brasil ini dikabarkan akan siap dilepas dengan harga 20 juta pounds (Rp381 miliar).

8. Anthony Elanga

Anthony Elanga

Anthony Elanga tampaknya kurang memenuhi kriteria permainan Erik Ten Hag. Pemain berpaspor Swedia itu akan segera dilepas setan merah dengan harga 20 juta pounds (Rp381 miliar).

7. Alex Telles

Alex Telles

Setelah dipinjamkan ke Sevilla pada musim lalu, Telles tampaknya harus segera hengkang setelah Ten Hag mendatangkan Malacia. Kabarnya, Telles telah siap dilepas oleh United dengan harga 17 juta pounds (Rp324 miliar).

