HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Jadi Buruan Utama Setelah Tak Muncul di Instagram Ipswich Town

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:23 WIB
Elkan Baggott Jadi Buruan Utama Setelah Tak Muncul di Instagram Ipswich Town
Elkan Baggott tak terlihat dalam unggahan terbaru Ipswich Town di Instagram. (Foto: Instagram/@ipswichtown)
ELKAN Baggott menjadi buruan utama setelah tak muncul di Instagram Ipswich Town. Bek 21 tahun itu dicari-cari pencinta sepakbola Tanah Air setelah tak terlihat dalam unggahan terbaru yang diposting Instagram Ipswich Town, terkait aktivitas latihan skuad asuhan Kieran McKenna tersebut.

Sekadar diketahui, Ipswich Town menggelar latihan perdana jelang mengarungi musim 2023-2024 pada Senin, 26 Juni 2023. Dalam video YouTube yang dirilis laman Ipswich Town, Elkan Baggott terlihat ikut berlatih bersama Massimo Luongo dan kawan-kawan.

Latihan Ipswich Town

(Suasana latihan Ipswich Town di hari pertama jelang musim 2023-2024)

Bek bertinggi badan 196 sentimeter itu terlihat bersemangat berlatih mengikuti segala instruksi yang diberikan sang pelatih. Namun, dalam foto-foto sesi latihan Ipswich Town yang diunggah akun Instagram @ipswichtown, tidak terdapat foto Elkan Baggott.

Hal itu pun mengundang reaksi netizen Indonesia. Sejumlah netizen Indonesia bertanya ke mana Elkan Baggott?

“Where is Elkan?,” tulis akun @hermansyah.fafan.

“Elkan mana woi,” sambung akun @riyan_menyoen.

“Mana foto Elkan,” tulis akun @nizarwalian.

Sekarang, harapannya Elkan Baggott dapat tampil militan di masa pramusim bersama Ipswich Town. Jika tampil oke selama masa pramusim, peluang Elkan Baggott menembus skuad utama Ipswich Town sangat besar.

