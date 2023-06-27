Ilkay Gundogan: Cuma Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang Layak Jadi Pembanding Level Erling Haaland!

MANCHESTER – Ilkay Gundogan menyoroti penampilan menggilan Erling Haaland bersama Manchester City di sepanjang musim 2022-2023. Tercengang dengan kegemilangan Haaland, Gundogan lempar pujian setinggi langit hingga membawa nama dua megabintang sepakbola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Menurut Gundogan, level Haaland kini sudah bisa dibandingkan dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sebab, Haaland sudah membuktikan ketajamannya sebagai pemain hingga membantu Man City meraih kesuksesan besar di musim 2022-2023.

Diketahui, Haaland baru direkrut Man City pada musim panas 2022. Tetapi, pada musim debutnya, dia langsung tampil menggila.

Striker asal Norwegia itu tercatat berhasil membukukan 52 gol dan 9 assist dari 53 penampilannya di berbaga kompetisi bersama Man City pada musim lalu. Berkat kinerja fantastisnya, Haaland membantu Man City meraih treble winner.

Tiga gelar juara yang diraih Man City musim lalu didapat dari ajang Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Bahkan, kesuksesan merebut gelar juara Liga Champions membawa Man City mengukir sejarah baru. Sebab, gelar itu jadi yang pertama kali diraih Man City di Liga Champions.

Gundogan pun meyakini Haaland berpeluang tampil lebih gacor lagi. Sebab, usianya masih begitu muda, yakni baru 22 tahun, sehingga Haaland bisa terus mengembangkan kemampuannya.