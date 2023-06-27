Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usik Arsenal, Manchester City Lempar Tawaran Perdana ke West Ham United untuk Boyong Declan Rice

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:26 WIB
Usik Arsenal, Manchester City Lempar Tawaran Perdana ke West Ham United untuk Boyong Declan Rice
Manchester City lempar tawaran perdana ke West Ham United untuk boyong Declan Rice (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER City resmi melemparkan tawaran perdana ke West Ham United untuk memboyong Declan Rice. Hal tersebut membuatnya kini menyaingi Arsenal dalam perburuan pemain berusia 24 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, Declan Rice menjadi pemain yang diincar sejumlah klub top pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Rice membangunkan minat tiga klub raksasa Liga Inggris yakni Arsenal, Manchester United, dan Manchester City.

Declan Rice

Arsenal pun telah menunjukkan keseriusan mereka dalam memboyong Declan Rice. Tim berjuluk The Gunners itu bisa dikatakan menjadikan Rice sebagai target utama mereka. Bahkan, pihak Arsenal telah melayangkan dua penawaran kepada West Ham United namun keduanya ditolak mentah-mentah.

Penawaran Arsenal yang pertama yakni senilai 75 juta pounds atau sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian, The Gunners meningkatkan penawaran sebesar 90 juta pounds atau Rp1,7 triliun. Namun, penawaran kedua tersebut dengan rincian 75 juta pounds ditambah bonus 15 juta yang secara berkala selama lima tahun.

Manchester City pun kini siap untuk membajak transfer Rice ke Arsenal. Menurut laporan dari pakar transfer kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, The Citizens -julukan Manchester City- telah melayangkan tawaran perdana mereka ke West Ham United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631077/ceo-garuda-fight-championship-industri-combat-sports-indonesia-punya-potensi-besar-etc.webp
CEO Garuda Fight Championship: Industri Combat Sports Indonesia Punya Potensi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Timnas Indonesia U-22 Takluk dari India, Indra Sjafri Fokus Evaluasi Menyeluruh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement