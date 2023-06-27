Usik Arsenal, Manchester City Lempar Tawaran Perdana ke West Ham United untuk Boyong Declan Rice

MANCHESTER City resmi melemparkan tawaran perdana ke West Ham United untuk memboyong Declan Rice. Hal tersebut membuatnya kini menyaingi Arsenal dalam perburuan pemain berusia 24 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, Declan Rice menjadi pemain yang diincar sejumlah klub top pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Rice membangunkan minat tiga klub raksasa Liga Inggris yakni Arsenal, Manchester United, dan Manchester City.

Arsenal pun telah menunjukkan keseriusan mereka dalam memboyong Declan Rice. Tim berjuluk The Gunners itu bisa dikatakan menjadikan Rice sebagai target utama mereka. Bahkan, pihak Arsenal telah melayangkan dua penawaran kepada West Ham United namun keduanya ditolak mentah-mentah.

Penawaran Arsenal yang pertama yakni senilai 75 juta pounds atau sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian, The Gunners meningkatkan penawaran sebesar 90 juta pounds atau Rp1,7 triliun. Namun, penawaran kedua tersebut dengan rincian 75 juta pounds ditambah bonus 15 juta yang secara berkala selama lima tahun.

Manchester City pun kini siap untuk membajak transfer Rice ke Arsenal. Menurut laporan dari pakar transfer kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, The Citizens -julukan Manchester City- telah melayangkan tawaran perdana mereka ke West Ham United.