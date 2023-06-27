Elkan Baggott Satu Klub dengan Pemain Keturunan Indonesia di Ipswich Town, Bakal Bantunya Jadi Starter?

ELKAN Baggott satu klub dengan pemain keturunan Indonesia di Ipswich Town, Massimo Luongo. Lantas, apakah pemain keturunan Indonesia itu bakal membantu Elkan Baggott menjadi starter di Ipswich Town yang mengarungi Divisi Championship 2023-2024 nanti?

Sekadar diketahui, Massimo Luongo lahir di Sydney pada 25 September 1992 atau sekarang telah berusia 30 tahun. Ayah Massimo Luongo yakni Mario adalah keturunan Italia, sedangkan ibunya, Ira Luongo adalah keturunan Indonesia.

(Massimo Luongo saat membela Ipswich Town)

Massimo Luongo memiliki kakek buyut dari pihak ibu yakni Sultan Ambela Abu'l-Khair Sirajuddin dari Kesultanan Bima yang berkedudukan di Sumbawa, Indonesia. Massimo Luongo merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, memiliki saudara perempuan Angela dan saudara laki-laki Tiziano.

Selain memegang paspor Australia, Massimo Luongo juga diketahui memiliki paspor Italia. Ia adalah sosok gelandang milik klub Divisi Championship 2023-2024, Ipswich Town yang juga membela tim nasional Australia.

Massimo Luongo bermain untuk Timnas Australia sejak 2014 dan telah membuat lebih dari 40 penampilan. DIa adalah anggota skuad Australia di Piala Dunia 2014 dan memainkan peran sentral saat Australia memenangkan Piala Asia 2015.

Saat itu, Massimo Luongo mencetak gol di final dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Asia 2015. Ia juga memperkuat Australia di Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019.