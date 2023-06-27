Pernah Dipermalukan Asnawi Mangkualam di Liga 2 Korea Selatan, Pemain Ini Resmi Gabung Klub Liga Inggris Brentford

PERNAH dipermalukan Asnawi Mangkualam di Liga 2 Korea Selatan, pemain ini resmi gabung klub Liga Inggris, Brentford. Pemain yang pernah dipermalukan kapten Timnas Indonesia itu adalah bek tengah Timnas Korea Selatan U-20, Kim Ji-soo.

Sebagaimana diketahui, Brentford resmi mendatangkan Kim Ji-soo. Klub kasta tertinggi Liga Inggris itu memboyong pemain 18 tahun tersebut dari klub Divisi 2 Liga Korea Selatan, Seongnam FC.

(Asnawi Mangkualam pernah mempermalukan Kim Ji-soo di Liga 2 Korea Selatan)

Tak tanggung-tanggung, Brentford mengikat Kim Ji-soo dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Namun, Kim Ji-soo akan digabungkan ke tim B Brentford terlebih dahulu sebelum main di tim utama.

Selama berkarier di kompetisi Divisi 2 Liga Korea Selatan musim ini, Kim Ji-soo tercatat baru main satu kali. Hal itu tepatnya pada April 2023 saat Seongnam FC melawan Jeonnam Dragons, klub yang diperkuat kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Pertandingan Seongnam FC vs Jeonnam Dragons itu berakhir dengan kedudukan imbang 2-2. Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam berhasil mengelabui Kim Ji-soo hingga sukses mencetak 2 assist.

Terlepas dari itu, Kim Ji-soo sering menjadi andalan Timnas Korea Selatan U-20 dengan mengoleksi 11 caps. Kim Ji-soo juga selalu dimainkan Timnas Korea Selatan U-20 pada Piala Dunia U-20 2023 di Argentina yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.