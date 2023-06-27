Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pernah Dipermalukan Asnawi Mangkualam di Liga 2 Korea Selatan, Pemain Ini Resmi Gabung Klub Liga Inggris Brentford

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:39 WIB
Pernah Dipermalukan Asnawi Mangkualam di Liga 2 Korea Selatan, Pemain Ini Resmi Gabung Klub Liga Inggris Brentford
Asnawi Mangkualam pernah permalukan Kim Jim-soo di Liga 2 Korea Selatan 2023. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

PERNAH dipermalukan Asnawi Mangkualam di Liga 2 Korea Selatan, pemain ini resmi gabung klub Liga Inggris, Brentford. Pemain yang pernah dipermalukan kapten Timnas Indonesia itu adalah bek tengah Timnas Korea Selatan U-20, Kim Ji-soo.

Sebagaimana diketahui, Brentford resmi mendatangkan Kim Ji-soo. Klub kasta tertinggi Liga Inggris itu memboyong pemain 18 tahun tersebut dari klub Divisi 2 Liga Korea Selatan, Seongnam FC.

Asnawi Mangkualam

(Asnawi Mangkualam pernah mempermalukan Kim Ji-soo di Liga 2 Korea Selatan)

Tak tanggung-tanggung, Brentford mengikat Kim Ji-soo dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Namun, Kim Ji-soo akan digabungkan ke tim B Brentford terlebih dahulu sebelum main di tim utama.

Selama berkarier di kompetisi Divisi 2 Liga Korea Selatan musim ini, Kim Ji-soo tercatat baru main satu kali. Hal itu tepatnya pada April 2023 saat Seongnam FC melawan Jeonnam Dragons, klub yang diperkuat kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Pertandingan Seongnam FC vs Jeonnam Dragons itu berakhir dengan kedudukan imbang 2-2. Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam berhasil mengelabui Kim Ji-soo hingga sukses mencetak 2 assist.

Terlepas dari itu, Kim Ji-soo sering menjadi andalan Timnas Korea Selatan U-20 dengan mengoleksi 11 caps. Kim Ji-soo juga selalu dimainkan Timnas Korea Selatan U-20 pada Piala Dunia U-20 2023 di Argentina yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631077/ceo-garuda-fight-championship-industri-combat-sports-indonesia-punya-potensi-besar-etc.webp
CEO Garuda Fight Championship: Industri Combat Sports Indonesia Punya Potensi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Duet Rizky Ridho dan Justin Hubner Diturunkan Vs Irak? Kluivert Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement