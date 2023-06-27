Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Mulai Berlatih Bareng Ipswich Town, Bakal Jadi Starter di Divisi Championship 2023-2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:10 WIB
Elkan Baggott Mulai Berlatih Bareng Ipswich Town, Bakal Jadi Starter di Divisi Championship 2023-2024?
Elkan Baggott mulai berlatih bersama Ipswich Town (Foto: Twitter/ipswichtown)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, mulai berlatih bareng Ipswich Town di Inggris. Timbul pertanyaan, apakah pemain 20 tahun andalan Timnas Indonesia itu bakal jadi starter di Divisi Championship 2023-2024?

Menurut laporan akun Instagram @bolacenter Elkan Baggott telah mengikuti latihan bersama tim utama Ipswich Town. Latihan bersama tersebut dilakukan jelang menatap kompetisi Divisi Championship 2023-2024 alias Divisi Kedua Liga Inggris musim depan.

Elkan Baggott

Sebagai informasi, The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- sendiri merupakan tim promosi di Divisi Championship musim depan. Ipswich Town berhasil promosi dari kasta ketiga Liga Inggris atau League One ke Divisi Championship usai finis sebagai runner up.

Saat Ipswich Town berhasil promosi Divisi Championship 2023-2024, Elkan Baggott masih menjalani masa peminjaman ke Cheltenham Town. Sebelum itu, bek jangkung Timnas Indonesia tersebut juga sempat menjalani masa peminjaman ke Gillingham FC.

Kini, Elkan Baggott telah kembali ke Ipswich Town untuk mentas di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Sekarang pertanyaannya, apakah pemain 20 tahun andalan Timnas Indonesia itu bakal jadi starter di Divisi Championship 2023-2024?

Halaman:
1 2
      
