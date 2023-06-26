Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Ini Penyebab Cristiano Ronaldo Ogah Wajahnya Disorot Kamera Terlalu Dekat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |22:10 WIB
Ternyata Ini Penyebab Cristiano Ronaldo Ogah Wajahnya Disorot Kamera Terlalu Dekat
Ternyata ini penyebab Cristiano Ronaldo ogah wajahnya disorot kamera terlalu dekat (Foto: Reuters)
TERNYATA ini penyebab Cristiano Ronaldo ogah wajahnya disorot kamera terlalu dekat. Bintang Al Nassr ini baru saja menjalani pertandingan internasionalnya yang ke-200 bersama Timnas Portugal.

Portugal bersua Islandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Kekasih Georgina Rodriguez itu berhasil mencetak gol tunggal pada menit ke-89. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo dijadwalkan wawancara dengan media setempat.

Cristiano Ronaldo

Namun, CR7 rupanya tak mau disorot kamera terlalu dekat. Ternyata ini penyebab Cristiano Ronaldo ogah wajahnya disorot kamera terlalu dekat.

Dilansir dari laman The Sun, Cristiano Ronaldo tengah bersiap untuk diwawancarai secara langsung oleh sebuah stasiun TV. Para kru TV yang tengah bertugas menyiapkan peralatan rupanya mendapatkan sentilan dari peraih lima Ballon dOr tersebut.

“Jangan terlalu dekat, ya. Terlalu banyak kerutan.” ujar Cristiano Ronaldo sembari tersenyum tipis dikutip dari The Sun.

Menanggapi hal tersebut, para penggemar pun merasa kasihan pada Cristiano Ronaldo. Saat ini ia sudah menginjak 38 tahun. Tentu itu usia yang sudah tidak muda lagi bagi seorang pesepakbola.

Cristiano Ronaldo memang terkenal sebagai salah satu pesepakbola yang menarapkan gaya hidup sehat. Ia bahkan masih memiliki badan yang bugar dan tampak awet muda. Meski demikian, kerutan pada beberapa bagian wajahnya tak bisa menutupi usia bintang asal Portugal tersebut.

