Sudah Berkontak, PSSI Siap Gelar Laga Timnas Indonesia vs Portugal Sebelum Cristiano Ronaldo Pensiun!

SUDAH berkontak, PSSI siap gelar laga Timnas Indonesia vs Portugal sebelum Cristiano Ronaldo pensiun. Dilansir dari Goal Indonesia, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali mengatakan sudah membuka komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Portugal.

Zainudin Amali berharap komunikasi yang terjalin bisa disambungkan dengan Federasi Sepakbola Portugal (FPF). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu juga memiliki harapan besar agar Timnas Indonesia bisa menghadapi Portugal sebelum Cristiano Ronaldo pensiun.

“Kami sudah komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di sana (Portugal), cuma jangan sampai (Cristiano) Ronaldo sudah pensiun (baru melawan Timnas Indonesia),” ucap Zainudin Amali dikutip dari Goal Indonesia, Senin (26/6/2023).

Sebelumnya, Zainudin Amali mengatakan, hal ini ditujukan sebagai realisasi dari PSSI soal lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Sebatas informasi, Timnas Indonesia memiliki setidaknya delapan agenda FIFA Matchday dalam satu tahun.

PSSI mengupayakan agar setidaknya dari delapan kesempatan satu di antaranya, Timnas Indonesia bisa melawan tim kuat. Salah satu yang sudah terealisasi adalah PSSI mendatangkan Argentina pada Senin 19 Juni 2023 silam.

“Dalam setahun kami dapat delapan kali FIFA Matchday. Minimal satu dari delapan itu Pak Erick Thohir akan mengisi levelnya seperti Argentina (kemarin),” timpalnya.

“Kami (PSSI) ada keinginan mendatangkan Portugal,” ucapnya.