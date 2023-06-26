Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Duel Sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini, LIVE di iNews!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:17 WIB
Duel Sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini, LIVE di iNews!
Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 LIVE di iNews hari ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

DUEL sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini, Senin (26/6/2023) malam pukul 20.50 WIB. Laga itu bakal disiarkan LIVE di iNews. 

Laga itu tak boleh dilewatkan, sebab menjanjikan aksi luar biasa dari tim-tim muda berbakat dengan tiket semifinal sebagai taruhannya. Timnas Arab Saudi sukses menjadi juara grup C dengan raihan 9 poin.

Piala Asia U-17 2023

Mereka tampil superior dengan hasil sempurna di 3 laga, 7 gol dan tidak pernah kebobolan. Sedangkan, Uzbekistan berakhir sebagai runner-up grup D.

Hasil yang didapat oleh mereka pun hampir sempurna. Uzbekistan tampil tak terkalahkan dalam 3 laga.

Pemenang pertandingan ini akan ditunggu oleh Korea Selatan di semifinal. Tak hanya mengincar tiket semifinal tetapi mereka juga memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630767/daftar-6-atlet-israel-yang-ditolak-masuk-ke-indonesia-pgy.webp
Daftar 6 Atlet Israel yang Ditolak Masuk ke Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/timnas_indonesia_u_23.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs India di Laga Uji Coba Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement