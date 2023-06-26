Duel Sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini, LIVE di iNews!

Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 LIVE di iNews hari ini (Foto: MNC Media)

DUEL sengit Timnas Arab Saudi U-17 vs Uzbekistan U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini, Senin (26/6/2023) malam pukul 20.50 WIB. Laga itu bakal disiarkan LIVE di iNews.

Laga itu tak boleh dilewatkan, sebab menjanjikan aksi luar biasa dari tim-tim muda berbakat dengan tiket semifinal sebagai taruhannya. Timnas Arab Saudi sukses menjadi juara grup C dengan raihan 9 poin.

Mereka tampil superior dengan hasil sempurna di 3 laga, 7 gol dan tidak pernah kebobolan. Sedangkan, Uzbekistan berakhir sebagai runner-up grup D.

Hasil yang didapat oleh mereka pun hampir sempurna. Uzbekistan tampil tak terkalahkan dalam 3 laga.

Pemenang pertandingan ini akan ditunggu oleh Korea Selatan di semifinal. Tak hanya mengincar tiket semifinal tetapi mereka juga memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia.