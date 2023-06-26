Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang U-17 vs Timnas Australia U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-1, Samurai Biru Lolos ke Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:16 WIB
Hasil Timnas Jepang U-17 vs Timnas Australia U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-1, Samurai Biru Lolos ke Semifinal!
Timnas Jepang U-17 menang 3-1 atas Timnas Australia U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/AFC)
A
A
A

HASIL Timnas Jepang U-17 vs Timnas Australia U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui, Senin (26/6/2023) malam WIB. Samurai Biru (julukan Jepang U-17) menang 3-1 atas Australia U-17.

Kemenangan itu turut mengantarkan Jepang U-17 melenggang ke semifinal. Nantinya, Jepang U-17 bakal bersua Timnas Iran U-17 di partai semifinal.

Timnas Jepang U-17 vs Timnas Australia U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang U-17 tampil ngotot sejak awal babak pertama dengan langsung menekan pertahanan Australia U-17. Sebab, Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- berusaha mencetak gol cepat ke gawang tim lawan.

Gol yang dinantikan Jepang U-17 pun tercipta pada menit ke-10 ke gawang Australia U-17. Gol itu diciptakan oleh Gaku Nawata.

Gol itu pun membuat Jepang U-17 makin percaya diri memainkan laga melawan Tim berjersey kuning tersebut. Sebab, tim tersebut cukup mendominasi permainan atas Australia.

Tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mencetak gol kedua pada pertengahan babak pertama. Kali ini gol itu diciptakan oleh Yutaka Michiwaki usai memanfaatkan umpan Yumeki Yoshinaga pada menit ke-23.

Socceroos -julukan Australia U-17- juga memberikan perlawanan dalam upaya mencetak gol balasan. Akan tetapi, pertahanan jepang U-17 masih cukup tangguh menghalau berbagai serangan yang datang.

Halaman:
1 2
      
