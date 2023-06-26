Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Mantan Pemain Top Eropa yang Kariernya Meredup Setelah Hijrah ke Asia, Nomor 1 Pesepakbola dengan Gaji Tertinggi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:32 WIB
3 Mantan Pemain Top Eropa yang Kariernya Meredup Setelah Hijrah ke Asia, Nomor 1 Pesepakbola dengan Gaji Tertinggi!
Berikut 3 mantan pemain top Eropa yang kariernya meredup setelah berkarier di Asia. (Foto: REUTERS)
SEBANYAK 3 mantan pemain top Eropa yang kariernya meredup setelah hijrah ke Asia akan diulas Okezone. Setelah Cristiano Ronaldo pindah ke Al Nassr pada 31 Desember 2022, banyak pesepakbola top dunia yang melanjutkan karier di Asia, khususnya Arab Saudi.

Tercatat ada Karim Benzema yang bergabung dengan Al Ittihad, NGolo Kante (Al Ittihad), Ruben Neves (Al Hilal) dan Kalidou Koulibaly (Al Hilal). Selain itu, ada beberapa nama yang selangkah lagi berkarier di Asia seperti Hakim Ziyech (Al Nassr), Marcelo Brozovic (Al Nassr) dan banyak lagi.

Hanya saja, ada sejumlah pesepakbola top dunia yang kariernya meredup setelah berkarier di Benua Kuning. Lantas, siapa saja sosok yang dimaksud?

Berikut 3 mantan pemain top Eropa yang kariernya meredup setelah hijrah ke Asia:

3. Jackson Martinez

Jackson Martinez

Jackson Martinez sempat menjalani musim gemilang bersama FC Porto pada 2012-2015. Dari 136 pertandingan di semua kompetisi, penyerang asal Kolombia ini mencetak 96 gol! Alhasil pada musim panas 2015, Jackson Martinez diboyong Atletico Madrid seharga 36 juta euro.

Namun, baru enam bulan membela Atletico Madrid, Jackson Martinez diboyong raksasa China, Guangzhou Evergrande senilai 42 juta euro atau sekira Rp688 miliar! Sayangnya, Jackson Martinez gagal total di Guangzhou Evergrande karena mengalami cedera panjang.

Selama empat tahun (2016-2020) aktif membela Guangzhou, Jackson Martinez hanya turun 16 kali dengan koleksi empat gol. Singkat kata, pada Januari 2020, Jackson Martinez hengkang secara resmi ke Portimonense, hingga akhirnya pensiun enam bulan kemudian di usia 34 tahun.

Telusuri berita bola lainnya
