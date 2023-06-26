Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Kapan Pembentukan Panitia Pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:18 WIB
Erick Thohir Ungkap Kapan Pembentukan Panitia Pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia
Erick Thohir bakal bentuk panitia pelaksana Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ERICK Thohir ungkap kapan pembentukan panitia pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa panitia akan segera dibentuk pada hari Selasa (27/6/2023) esok.

Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, sebagaimana pernyataan FIFA pada Jumat (23/6/2023) lalu. Ajang ini dijadwalkan untuk berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Piala Dunia U-17 2023

Indonesia menggantikan Peru yang mengundurkan diri karena infrastruktur yang tak memadai. Meski gagal lolos kualifikasi, Timnas Indonesia U-17 pun berhak tampil sebagai tuan rumah dalam turnamen ini.

Sekitar empat bulan menjelang turnamen digelar, PSSI langsung gerak cepat untuk membentuk kepanitiaan. Erick mengatakan, pihaknya akan merumuskan kerangka panitia pada esok hari, Selasa (27/6/2023).

"Besok saya baru rapat untuk pembentukan panitia (Piala Dunia U-17 2023)," ujar Erick kepada awak media di Markas Besar Polri, Jakarta pada Senin (26/6/2023).

Telusuri berita bola lainnya
