Erick Thohir Ungkap Kapan Pembentukan Panitia Pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia

ERICK Thohir ungkap kapan pembentukan panitia pelaksana Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa panitia akan segera dibentuk pada hari Selasa (27/6/2023) esok.

Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, sebagaimana pernyataan FIFA pada Jumat (23/6/2023) lalu. Ajang ini dijadwalkan untuk berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Indonesia menggantikan Peru yang mengundurkan diri karena infrastruktur yang tak memadai. Meski gagal lolos kualifikasi, Timnas Indonesia U-17 pun berhak tampil sebagai tuan rumah dalam turnamen ini.

Sekitar empat bulan menjelang turnamen digelar, PSSI langsung gerak cepat untuk membentuk kepanitiaan. Erick mengatakan, pihaknya akan merumuskan kerangka panitia pada esok hari, Selasa (27/6/2023).

"Besok saya baru rapat untuk pembentukan panitia (Piala Dunia U-17 2023)," ujar Erick kepada awak media di Markas Besar Polri, Jakarta pada Senin (26/6/2023).