Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral Video Timnas Malaysia Menang 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia 2023, Langsung Kena Sindir Orang Indonesia!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:13 WIB
Viral Video Timnas Malaysia Menang 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia 2023, Langsung Kena Sindir Orang Indonesia!
Video viral menunjukkan Malaysia menang 1-0 lawan Korea Selatan di Piala Asia 2023 (Foto: TikTok/Mirul Cool)
A
A
A

VIRAL video Timnas Malaysia menang 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Video itu disebarkan oleh pengguna media sosial TikTok dengan akun bernama Mirul Cool (@iceshort23).

Dalam video itu tampak skor Malaysia vs Korea Selatan adalah 1-0 untuk kemenangan Harimau Malaya. Laga pun memasuki menit ke-93. Sontak video itu mendapat sindiran dari publik sepakbola dunia, termasuk Indonesia.

Korea Selatan vs Malaysia

(Video viral, Korea Selatan kalah 0-1 dari Malaysia)

Warganet asal Indonesia menyebut jika video itu tidak asli alias editan. Sebab, faktanya Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar belum resmi digelar.

“Moment ini bakal terjadi?” tulis @iceshort23 dalam caption.

“mantap editan nya bagus kok,” timpal akun Indo Fans dalam kolom komentar.

“bagus banget ngeditnya,” sahut akun D real.

Untuk diketahui, Piala Asia 2023 belum resmi dimulai. Menurut jadwal, Piala Asia 2023 bergulir pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Memang benar Malaysia dan Korea Selatan berada dalam satu grup di Piala Asia 2023. Keduanya tergabung di Grup E bersama Yordania dan Bahrain.

Namun, ada kejanggalan dalam video tersebut. Di mana pemain Korea Selatan, Son Heung-min tampak menggunakan jersey dengan emblem Piala Dunia 2022, bukan Piala Asia 2023. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement