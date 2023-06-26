Viral Video Timnas Malaysia Menang 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia 2023, Langsung Kena Sindir Orang Indonesia!

Video viral menunjukkan Malaysia menang 1-0 lawan Korea Selatan di Piala Asia 2023 (Foto: TikTok/Mirul Cool)

VIRAL video Timnas Malaysia menang 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Video itu disebarkan oleh pengguna media sosial TikTok dengan akun bernama Mirul Cool (@iceshort23).

Dalam video itu tampak skor Malaysia vs Korea Selatan adalah 1-0 untuk kemenangan Harimau Malaya. Laga pun memasuki menit ke-93. Sontak video itu mendapat sindiran dari publik sepakbola dunia, termasuk Indonesia.

(Video viral, Korea Selatan kalah 0-1 dari Malaysia)

Warganet asal Indonesia menyebut jika video itu tidak asli alias editan. Sebab, faktanya Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar belum resmi digelar.

“Moment ini bakal terjadi?” tulis @iceshort23 dalam caption.

“mantap editan nya bagus kok,” timpal akun Indo Fans dalam kolom komentar.

“bagus banget ngeditnya,” sahut akun D real.

Untuk diketahui, Piala Asia 2023 belum resmi dimulai. Menurut jadwal, Piala Asia 2023 bergulir pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Memang benar Malaysia dan Korea Selatan berada dalam satu grup di Piala Asia 2023. Keduanya tergabung di Grup E bersama Yordania dan Bahrain.

Namun, ada kejanggalan dalam video tersebut. Di mana pemain Korea Selatan, Son Heung-min tampak menggunakan jersey dengan emblem Piala Dunia 2022, bukan Piala Asia 2023.