HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Emiliano Martinez Bawa Oleh-Oleh Bantal saat Tinggalkan Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |14:10 WIB
Momen Kocak Emiliano Martinez Bawa Oleh-Oleh Bantal saat Tinggalkan Indonesia
Momen Emiliano Martinez bawa pulang bantal hotel saat hendak tinggalkan Indonesia (Foto: Twitter/Argentina)
A
A
A

MOMEN kocak Emiliano Martinez bawa oleh-oleh bantal saat tinggalkan Indonesia akan dibahas di sini. Seperti yang diketahui, salah satu kiper terbaik di dunia saat ini, Emiliano Martinez belum lama ini melakukan lawatan ke Indonesia bersama Timnas Argentina.

Kiper Aston Villa itu bersama punggawa Timnas Argentina ke Indonesia guna menjalani tur Asia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023. Menariknya, setelah menyelesaikan pertandingan menghadapi Timnas Indonesia, Emiliano Martinez yang hendak pulang tidak membawa oleh-oleh seperti makanan ataupun souvenir khas Indonesia.

Emiliano Martinez

Kiper yang akrab disapa Dibu itu justru memilih untuk menjadikan dua bantal hotel sebagai oleh-oleh yang dibawanya pulang ke Argentina. Ya, dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lingkarfootball, tampak Emiliano Martinez yang mengenakan jaket biru Timnas Argentina berjalan di lobby hotel sembari menenteng dua buah bantal berwarna putih seperti yang kerap dijumpai pada kamar hotel.

Bahkan, kedua bantal itu tampak masih dibawa oleh Emiliano Martinez saat dirinya turun dari bus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“ORANG LAIN KALAU PULANG KAMPUNG BAWA OLEH-OLEH KUE ATAU MAKANAN ATAU SOUVENIR MONUMEN NEGARA TERSEBUT. BERBEDA DENGAN DIBU DIA MALAH BAWA OLEH-OLEH BANTAL HOTEL,” Tulis akun instagram @lingkarfootball.

1 2
      
