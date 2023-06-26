Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takefusa Kubo Buang Jersey Pemain Peru, Personel Timnas Indonesia Justru Hargai Baju Pesepakbola Timnas Argentina

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:39 WIB
Takefusa Kubo Buang Jersey Pemain Peru, Personel Timnas Indonesia Justru Hargai Baju Pesepakbola Timnas Argentina
Takefusa Kubo buang jersey pemain Timnas Peru (Foto: Reuters)
A
A
A

TAKEFUSA Kubo buang jersey pemain Peru. Hal itu berbeda dengan personel Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yang justru sangat menghargai pesepakbola Timnas Argentina, Cristian Romero.

Ya, nama penggawa Timnas Jepang, Takefusa Kubo tengah hangat diperbincangkan publik sepakbola dunia. Penyebabnya, pemain 22 tahun itu kedapatan membuang jersey pemain Timnas Peru kelar kedua negara bersua di FIFA Matchday pada 20 Juni 2023 silam.

Takefusa Kubo

Informasi itu diketahui dari jurnalis asal Peru, Erick Osores. Dalam Twitternya, @ErickOsores, ia mengabarkan kejadian itu. Insiden itu bermula ketika Kubo dan pemain Peru, Alexander Callens saling bertukar jersey.

Kemudian Kubo berjalan menuju ruang ganti. Tapi, sebelum masuk lorong ruang ganti, Kubo membuang jersey Timnas Peru di pinggir lapangan.

Ia tak mengenakan jersey tersebut dan malah meminta jersey cadangan Timnas Jepang kepada ofisial Timnas Jepang. Sontak hal itu membuat publik sepakbola Peru geram.

Pemain Real Sociedad itu dianggap tak menghargai Timnas Peru. Tak pelak, ia pun mendapat hujatan dari publik sepakbola Peru atas kejadian itu.

Hal itu berbanding terbalik dengan Elkan Baggott. Bek Timnas Indonesia itu juga bertukar jersey dengan pesepakbola lainnya.

Pesepakbola bola yang dimaksud adalah Cristian Romero. Romero merupakan pemain Timnas Argentina.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 silam. Kelar pertandingan, Elkan Baggott dan Cristian Romero saling bertukar jersey.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement