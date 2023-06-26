Takefusa Kubo Buang Jersey Pemain Peru, Personel Timnas Indonesia Justru Hargai Baju Pesepakbola Timnas Argentina

TAKEFUSA Kubo buang jersey pemain Peru. Hal itu berbeda dengan personel Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yang justru sangat menghargai pesepakbola Timnas Argentina, Cristian Romero.

Ya, nama penggawa Timnas Jepang, Takefusa Kubo tengah hangat diperbincangkan publik sepakbola dunia. Penyebabnya, pemain 22 tahun itu kedapatan membuang jersey pemain Timnas Peru kelar kedua negara bersua di FIFA Matchday pada 20 Juni 2023 silam.

Informasi itu diketahui dari jurnalis asal Peru, Erick Osores. Dalam Twitternya, @ErickOsores, ia mengabarkan kejadian itu. Insiden itu bermula ketika Kubo dan pemain Peru, Alexander Callens saling bertukar jersey.

Kemudian Kubo berjalan menuju ruang ganti. Tapi, sebelum masuk lorong ruang ganti, Kubo membuang jersey Timnas Peru di pinggir lapangan.

Ia tak mengenakan jersey tersebut dan malah meminta jersey cadangan Timnas Jepang kepada ofisial Timnas Jepang. Sontak hal itu membuat publik sepakbola Peru geram.

Pemain Real Sociedad itu dianggap tak menghargai Timnas Peru. Tak pelak, ia pun mendapat hujatan dari publik sepakbola Peru atas kejadian itu.

Hal itu berbanding terbalik dengan Elkan Baggott. Bek Timnas Indonesia itu juga bertukar jersey dengan pesepakbola lainnya.

Pesepakbola bola yang dimaksud adalah Cristian Romero. Romero merupakan pemain Timnas Argentina.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 19 Juni 2023 silam. Kelar pertandingan, Elkan Baggott dan Cristian Romero saling bertukar jersey.