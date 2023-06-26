Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pelatih Top Dunia yang Lempar Sanjungan ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Juara Dunia yang Sebut Skuad Garuda Punya Teknik Bagus!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:34 WIB
3 Pelatih Top Dunia yang Lempar Sanjungan ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Juara Dunia yang Sebut Skuad Garuda Punya Teknik Bagus!
Berikut 3 pelatih top dunia yang lempar sanjungan ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pelatih top dunia yang lempar sanjungan ke Timnas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia- perlahan menunjukkan peningkatan performa sejak ditukangi oleh Shin Tae-yong pada awal 2020 silam.

Timnas Indonesia yang dulu sempat terpuruk berada di peringkat ke-170-an lebih, kini perlahan memperbaiki posisinya hingga menduduki ranking 149 dunia. Terlepas dari hal itu, ternyata tak sedikit pelatih top dunia yang pernah memuji permainan Timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pelatih Top Dunia yang Lempar Sanjungan ke Timnas Indonesia

3. Louis Van Gaal (Mantan pelatih Timnas Belanda)

Louis van Gaal

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia pernah bersua Timnas Belanda dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 2013 lalu. Saat itu, Timnas Indonesia dikalahkan Belanda dengan skor 0-3 via gol Siem de Jong (57', 67'), dan Arjen Robben (89').

Meski kalah, Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Jacksen F. Tiago dapat menahan Belanda di babak pertama dengan skor 0-0. Hal itu lantaran kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, tampil gemilang menahan sejumlah peluang yang dilepaskan Tim Oranje.

Sebab demikian, pelatih Timnas Belanda saat itu, Louis Van Gaal menyanjung Kurnia Meiga. Di sisi lain, dia juga memuji para pemain Timnas Indonesia yang bermain dengan spartan dan disiplin menjaga area pertahanan hingga anak asuhnya kesulitan untuk mencetak gol.

"Dia (Kurnia Meiga) merupakan kiper yang potensial. Timnas Indonesia bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa," kata Louis Van Gaal saat itu, mengutip dari ANTARA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630649/malam-ini-timnas-indonesia-u22-vs-india-uji-coba-krusial-jelang-sea-games-2025-djf.webp
Malam Ini! Timnas Indonesia U-22 vs India: Uji Coba Krusial Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement