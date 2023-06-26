3 Pelatih Top Dunia yang Lempar Sanjungan ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Juara Dunia yang Sebut Skuad Garuda Punya Teknik Bagus!

Berikut 3 pelatih top dunia yang lempar sanjungan ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 pelatih top dunia yang lempar sanjungan ke Timnas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia- perlahan menunjukkan peningkatan performa sejak ditukangi oleh Shin Tae-yong pada awal 2020 silam.

Timnas Indonesia yang dulu sempat terpuruk berada di peringkat ke-170-an lebih, kini perlahan memperbaiki posisinya hingga menduduki ranking 149 dunia. Terlepas dari hal itu, ternyata tak sedikit pelatih top dunia yang pernah memuji permainan Timnas Indonesia. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pelatih Top Dunia yang Lempar Sanjungan ke Timnas Indonesia

3. Louis Van Gaal (Mantan pelatih Timnas Belanda)





Sekadar diketahui, Timnas Indonesia pernah bersua Timnas Belanda dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 2013 lalu. Saat itu, Timnas Indonesia dikalahkan Belanda dengan skor 0-3 via gol Siem de Jong (57', 67'), dan Arjen Robben (89').

Meski kalah, Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Jacksen F. Tiago dapat menahan Belanda di babak pertama dengan skor 0-0. Hal itu lantaran kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, tampil gemilang menahan sejumlah peluang yang dilepaskan Tim Oranje.

Sebab demikian, pelatih Timnas Belanda saat itu, Louis Van Gaal menyanjung Kurnia Meiga. Di sisi lain, dia juga memuji para pemain Timnas Indonesia yang bermain dengan spartan dan disiplin menjaga area pertahanan hingga anak asuhnya kesulitan untuk mencetak gol.

"Dia (Kurnia Meiga) merupakan kiper yang potensial. Timnas Indonesia bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa," kata Louis Van Gaal saat itu, mengutip dari ANTARA.