Unggah Foto Hot saat Liburan dengan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Dianggap Tak Hargai Budaya Arab Saudi

UNGGAH foto hot saat liburan dengan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez dianggap tak hargai budaya Arab Saudi. Tiga hari yang lalu, Georgina Rodriguez sempat menghebohkan jagat media sosial usai berbagi foto sensasionalnya di Instagram pribadinya @georginagio, Jumat (23/6/2023).

Georgina Rodriguez dan CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- sendiri telah menghabiskan waktu liburan bersama anak-anaknya di resor tepi pantai Sardinia, sebuah pulau Italia di Laut Mediterania. Mereka melakukan perjalanan menggunakan kapal pesiar mewah.

Georgina Rodriguez dan megabintang Al Nassr itu tampak menikmati momen liburan jeda kompetisi Liga Arab Saudi. Tepatnya dua hari setelah Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pesepakbola pertama yang mencapai 200 caps internasional bersama Timnas Portugal.

Dalam unggahan Instagram pribadinya, Georgina Rodriguez memamerkan momen bersama Cristiano Ronaldo dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Georgina Rodriguez juga menyelipkan sejumlah foto sensasionalnya dalam unggahan tersebut.

Georgina Rodriguez terlihat hanya menggunakan pakaian dalam alias bikini saja sambil memamerkan bagian tubuh yang sensitifnya, sedangkan peraih Ballon d'Or lima kali itu memakai kolor saja. Unggahan tersebut sontak menjadi sorotan netizen di seluruh dunia.

Tak sedikit yang mengomentari unggahan sensasional Georgina Rodriguez yang kini mencapai sekitar 31 ribu lebih komentar dengan komentar yang beragam. Bahkan, ada yang menganggap bahwa unggahan foto hot Georgina Rodriguez itu tak menghargai budaya Arab Saudi yang notabene budaya Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam ajaran Islam, memamerkan aurat merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak terpuji. Meskipun itu dilakukan di Italia, namun Cristiano Ronaldo sendiri kini berkarier bersama Al-Nassr yang mentas di Liga Arab Saudi.

"Harus menghormati meskipun sedikit tidak eksibisionis untuk budaya di mana Ronaldo bekerja bukan karena dia tidak bisa melakukannya tapi karena sedikit menghormati, hanya berpendapat," tulis komentar akun @loveax49.

"Hanya Ronaldo yang bisa melihat tubuhmu. Dan tidak semua. Apakah kamu tidak malu? Kamu sangat manis dan cantik, berbagilah hanya dengan suamimu!," timpal netizen lainnya.