3 Pemain Timnas Argentina yang Bermain di FIFA Matchday Pilih Liburan di Bali Bersama sang Pacar, Nomor 1 Cristian Romero!

SEBANYAK 3 pemain Timnas Argentina yang bermain di FIFA Matchday pilih liburan di Bali bersama sang pacar akan dibahas di sini. Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Argentina masih menyisakan banyak kisah menarik.

Sebagaimana diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Argentina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia takluk dengan skor 0-2.

Setelahnya, sejumlah pemain Timnas Argentina pun kembali terbang ke negara mereka. Namun, ada beberapa pemain yang memilih tinggal sedikit lebih lama di Indonesia untuk berlibur dengan pasangannya. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Argentina yang Bermain di FIFA Matchday Pilih Liburan di Bali bersama sang Pacar

3. Guido Rodriguez





Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Guido Rodriguez. Guido Rodriguez mengunjungi Monkey Forest di Ubud untuk berlibur setelah musim 2022-2023 yang berat dan melelahkan.

Guido Rodriguez menikmati keindahan Bali bersama sang istri, Guadalupe Ramon. Keduanya juga mengunjungi wisata Alas Harum di Gianyar, melakukan mandi suci atau melukat di Pura Tirta Empul dan mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya.