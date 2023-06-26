Elkan Baggott Ungkap Penyebab Pilih Timnas Indonesia ketimbang Thailand dan Inggris, Jawabannya Bikin Haru!

BEK Ipswich Town, Elkan Baggott, mengungkap penyebabnya memilih Timnas Indonesia ketimbang Thailand dan Inggris. Pesepakbola 20 tahun itu mengaku memilih Indonesia karena alasan keluarga.

Sekadar diketahui, Elkan Baggott memiliki darah Inggris dari sang ayah, dan Indonesia dari sang ibu. Berhubung lahir di Bangkok, Thailand, Elkan Baggott juga berkesempatan membela Timnas Thailand.

Namun, satu pilihan diambil Elkan Baggott. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini memilih Indonesia atas pilihan hatinya sendiri. Meski lahir di Bangkok, Elkan Baggott tumbuh dan berkembang di Indonesia.

“Tapi jujur, saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya,” kata Elkan Baggott saat diwawancara Ipswich Town.

“Dan setelah saya beberapa tahun tumbuh di sana (Indonesia), segera saya putuskan satu pilihan. Seperti kata ibuku, itu (memilih Indonesia) adalah keputusan yang tepat,” lanjut Elkan Baggott.

Semenjak mencatatkan debut pada November 2021, Elkan Baggott sudah mengemas 16 caps bersama Timnas Indonesia senior. Tak hanya piawai mengawal serangan, Elkan Baggott juga dapat diandalkan membobol gawang lawan.