Berpisah dengan Liverpool, Roberto Firmino Segera Gabung Klub Arab Saudi Al Ahli Saudi FC

BERPISAH dengan Liverpool, Roberto Firmino segera gabung klub Arab Saudi, Al Ahli Saudi FC (Al Ahli SFC). Kabar ini disampaikan oleh jurnalis pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, dalam laporan di Twitter pribadinya.

Menurut Fabrizio Romano, Al Ahli tengah melakukan negosiasi dengan Roberto Firmino yang masih berlangsung. Kini, klub elit Arab Saudi tersebut menantikan jawaban dari penyerang 31 tahun berpaspor Brasil tersebut.

"Dipahami Al Ahli sedang dalam pembicaraan untuk menandatangani Roberto Firmino. Negosiasi sedang berlangsung, menunggu keputusan akhir pemain," tulis Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya, dikutip Senin (26/6/2023).

Lebih jauh, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Al Ahli tampak percaya diri mereka akan segera mendapatkan tanda tangan Roberto Firmino. Bahkan, Al Ahli segera mempersiapkan petugas tes medis jika sang pemain Liverpool itu resmi menandatangani kesepakatan.

"Al Ahli sedang mempersiapkan petugas medis jika mereka mendapat lampu hijau akhir pekan ini," tambah Fabrizio Romano.