Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Iri Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah: The Real Anak FIFA!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:53 WIB
Media Malaysia Iri Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah: The Real Anak FIFA!
Piala Dunia U-17 2023 resmi digelar di Indonesia (Foto: FIFA)
A
A
A

MEDIA Malaysia, malayantiger.co, iri Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Bahkan, media Negeri Jiran itu menyebut Indonesia dengan sebutan "The Real Anak FIFA".

Sebagaimana diketahui, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Penunjukkan ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

Piala Dunia U-17 2023

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru yang mengundurkan diri karena tidak memiliki infrastruktur yang cukup baik. Dengan demikian, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Berhubung terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Timnas Indonesia U-17 otomatis tampil di putaran final Piala Dunia U-17 2023. Padahal, Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tidak lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

Kekalahan dengan skor telak 1-5 dari Malaysia di babak kualifikasi menyebabkan Timnas Indonesia U-17 gagal lolos ke putaran final. Itu juga membuat skuad asuhan Bima Sakti kalah dalam hitung-hitungan peringkat kedua terbaik.

Oleh karenanya, media Malaysia, malayantiger.co, iri Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Bahkan, media Negeri Jiran itu menyebut Indonesia dengan sebutan "The Real Anak FIFA".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement