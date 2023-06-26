Media Malaysia Iri Timnas Indonesia U-17 Tampil di Piala Dunia U-17 2023 Lewat Jalur Tuan Rumah: The Real Anak FIFA!

MEDIA Malaysia, malayantiger.co, iri Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Bahkan, media Negeri Jiran itu menyebut Indonesia dengan sebutan "The Real Anak FIFA".

Sebagaimana diketahui, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Penunjukkan ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6/2023).

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 untuk menggantikan Peru yang mengundurkan diri karena tidak memiliki infrastruktur yang cukup baik. Dengan demikian, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Berhubung terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Timnas Indonesia U-17 otomatis tampil di putaran final Piala Dunia U-17 2023. Padahal, Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – tidak lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

Kekalahan dengan skor telak 1-5 dari Malaysia di babak kualifikasi menyebabkan Timnas Indonesia U-17 gagal lolos ke putaran final. Itu juga membuat skuad asuhan Bima Sakti kalah dalam hitung-hitungan peringkat kedua terbaik.

