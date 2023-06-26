Daftar Peserta Piala Dunia Klub 2025: Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City Siap Berebut Trofi!

DAFTAR peserta sementara Piala Dunia Klub 2025 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, FIFA telah mengumumkan format baru untuk gelaran Piala Dunia Antarklub 2025.

Nantinya, Piala Dunia Antarklub 2025 bakal diikuti oleh 32 tim yang akan bersaing untuk memperebutkan trofi bergengsi level klub dunia itu. Mulai 2025 hingga ke depannya, format Piala Dunia Antarklub dilaksanakan empat tahun sekali.

Piala Dunia Antarklub 2025 sendiri akan dilangsungkan di Amerika Serikat pada Juni-Juli 2025 mendatang. Nantinya, format kompetisi bergengsi antarklub dunia itu kurang lebih akan sama dengan Piala Dunia 2022.

Pada Piala Dunia Antarklub 2025 mendatang, 32 tim bakal dibagi ke delapan grup yang terdiri dari masing-masing empat tim. Kemudian, dua tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025.

Dari 32 tim yang akan mentas di Piala Dunia Antarklub 2025, klub asal Eropa mendapatkan jatah paling banyak, yakni 12 klub. Empat klub Eropa akan diberikan kepada pemenangan terbaru Liga Champions yakni Chelsea, Real Madrid, Manchester City, dan juara Liga Champions 2023-2024.

Sementara itu, delapan slot klub Eropa lainnya akan ditentukan oleh peringkat koefisien Eropa, tetapi ada batasan dua klub per negara. Hingga saat ini, baru Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City yang dipastikan tampil di ajang tersebut.