Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Peserta Piala Dunia Klub 2025: Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City Siap Berebut Trofi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:56 WIB
Daftar Peserta Piala Dunia Klub 2025: Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City Siap Berebut Trofi!
Berikut daftar peserta Piala Dunia Klub 2025 (Foto: Laman resmi Chelsea)
A
A
A

DAFTAR peserta sementara Piala Dunia Klub 2025 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, FIFA telah mengumumkan format baru untuk gelaran Piala Dunia Antarklub 2025.

Nantinya, Piala Dunia Antarklub 2025 bakal diikuti oleh 32 tim yang akan bersaing untuk memperebutkan trofi bergengsi level klub dunia itu. Mulai 2025 hingga ke depannya, format Piala Dunia Antarklub dilaksanakan empat tahun sekali.

FIFA

Piala Dunia Antarklub 2025 sendiri akan dilangsungkan di Amerika Serikat pada Juni-Juli 2025 mendatang. Nantinya, format kompetisi bergengsi antarklub dunia itu kurang lebih akan sama dengan Piala Dunia 2022.

Pada Piala Dunia Antarklub 2025 mendatang, 32 tim bakal dibagi ke delapan grup yang terdiri dari masing-masing empat tim. Kemudian, dua tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025.

Dari 32 tim yang akan mentas di Piala Dunia Antarklub 2025, klub asal Eropa mendapatkan jatah paling banyak, yakni 12 klub. Empat klub Eropa akan diberikan kepada pemenangan terbaru Liga Champions yakni Chelsea, Real Madrid, Manchester City, dan juara Liga Champions 2023-2024.

Sementara itu, delapan slot klub Eropa lainnya akan ditentukan oleh peringkat koefisien Eropa, tetapi ada batasan dua klub per negara. Hingga saat ini, baru Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City yang dipastikan tampil di ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/12/51/2763416/usai-real-madrid-sabet-gelar-piala-dunia-antarklub-2022-carlo-ancelotti-puji-3-pemain-ini-setinggi-langit-cGaYXAt285.JPG
Usai Real Madrid Sabet Gelar Piala Dunia Antarklub 2022, Carlo Ancelotti Puji 3 Pemain Ini Setinggi Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/12/51/2763410/daftar-juara-piala-dunia-antarklub-sepanjang-masa-real-madrid-paling-sukses-BihcpIHcOO.JPG
Daftar Juara Piala Dunia Antarklub Sepanjang Masa: Real Madrid Paling Sukses!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/12/51/2763406/hasil-real-madrid-vs-al-hilal-di-final-piala-dunia-antarklub-2022-menang-5-3-los-blancos-juara-GyzRKRCCHN.JPG
Hasil Real Madrid vs Al Hilal di Final Piala Dunia Antarklub 2022: Menang 5-3, Los Blancos Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/12/51/2763401/hasil-babak-pertama-real-madrid-vs-al-hilal-di-final-piala-dunia-antarklub-2022-los-blancos-unggul-2-1-OG76ynmb7Q.JPG
Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Al Hilal di Final Piala Dunia Antarklub 2022: Los Blancos Unggul 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement