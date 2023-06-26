Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:43 WIB

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:43 WIB
Indonesia, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos ke Piala Dunia Senior, U-20 dan U-17
Timnas Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda tampil di Piala Dunia 1938 (Foto: AFC)
A
A
A

INDONESIA menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia senior, U-20 dan U-17. Sejarah mencatat, Timnas Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda pernah tampil di Piala Dunia 1938 level senior yang berlangsung di Prancis.

Piala Dunia 1938 di Prancis masih menggunakan sistem gugur. Saat itu, Timnas Indonesia ditangani oleh pelatih Johannes Mastenbroek. Adapun, kapten skuad Garuda-julukan Timnas Indonesia- pada Piala Dunia 1938 adalah Achmad Nawir.

Piala Dunia U-17

Timnas Indonesia sendiri berpartisipasi di Piala Dunia 1938 setelah Jepang sebagai lawannya di kualifikasi mengundurkan diri. Pada Piala Dunia 1938, Timnas Indonesia langsung bersua dengan Hungaria yang kala itu merupakan salah satu raksasa sepakbola dunia.

Timnas Indonesia menghadapi Hungaria di babak pertama atau 16 besar Piala Dunia 1938. Sayangnya, perjalanan Timnas Indonesia langsung terhenti, setelah menelan kekalahan telak 0-6 dari Hungaria.

Timnas Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda pun langsung tersingkir dari Piala Dunia 1938. Sedangkan Hungaria terus melaju hingga ke partai final, sebelum akhirnya takluk 2-4 dari Italia.

Selain di level senior, Indonesia juga pernah mentas di Piala Dunia U-20 1979 yang digelar di Jepang. Piala Dunia U-20 1979 sendiri berlangsung pada 25 Agustus hingga 7 September 1979 di Tokyo, Jepang.

Halaman:
1 2
      
