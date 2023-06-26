5 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo Gabung Al Nassr, Nomor 1 Eks Rekan CR7 di Real Madrid

Berikut 5 pemain top dunia yang segera susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr (Foto: Instagram/al_nassrfc)

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang segera susul Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr akan dibahas dalam artikel ini. Klub-klub Liga Arab Saudi termasuk Al Nassr tengah aktif di bursa transfer musim panas 2023 ini dengan berupaya untuk menggaet pemain-pemain top Eropa.

Sejumlah pesepakbola top Eropa seperti Karim Benzema dan N’Golo Kante pun telah resmi bergabung dengan klub Liga Arab Saudi yakni Al Ittihad. Enggan kalah dari sang rival, Al Nassr pun berusaha untuk mendatangkan pemain top meski sudah memiliki sosok Cristiano Ronaldo.

Terdapat sejumlah pemain-pemain kenamaan Eropa yang segera susul Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr di bursa transfer musim panas 2023 ini. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo Gabung Al Nassr

5. Hakim Ziyech





Urutan kelima dalam daftar ini adalah Hakim Ziyech. Pemain berusia 30 tahun itu dipastikan akan bergabung dengan Al Nassr pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Kabar tersebut disiarkan jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Ziyech disebut akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026 mendatang dan pihak Al Nassr sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Ziyech.

4. Marcelo Brozovic





Berikutnya adalah gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic. Menurut jurnalis Gianluca di Marzio, Al Nassr menjadi salah satu tim yang tertarik mendatangkan Marcelo Brozovic.

Namun, Al Nassr harus berhadapan dengan Barcelona yang juga dikabarkan ingin mengamankan jasa pemain berpaspor Kroasia itu. Meski begitu, Al Nassr dilaporkan bersedia memberikan gaji kepada Brozovic mencapai 15 juta euro per tahun atau sekitar Rp246 miliar.