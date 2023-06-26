Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Tanda Emil Audero Segera Dinaturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Gabung Inter Milan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:01 WIB
2 Tanda Emil Audero Segera Dinaturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Gabung Inter Milan!
2 Tanda Audero Emil Segera Dinaturalisasi. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

SEBANYAK 2 tanda Emil Audero segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia (WNI) akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Emil Audero merupakan pemain berdarah Indonesia-Italia yang lahir di Mataram pada 18 Januari 1997 silam.

Penjaga gawang 26 tahun tersebut memiliki pengalaman yang cukup mentereng di dunia sepakbola. Karier profesionalnya dimulai dari Juventus Youth pada 2008 silam. Kemudian pada 2015, Emil Audero bergabung dengan klub Juventus senior.

Selama di Juventus, Emil Audero sempat dipinjamkan ke Venezia sebelum akhirnya ia dipermanenkan oleh Sampdoria. Kontrak Emil Audero bersama dengan Sampdoria akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang.

Selain berpengalaman di level klub, Emil Audero juga langganan masuk Timnas Italia kelompok umur. Kiper keturunan Indonesia ini pernah membela Timnas Italia kelompok umur 15, 16, 17, 18, hingga 21 tahun. Namun, Emil Audero belum pernah bermain untuk Timnas Italia senior.

Hal tersebut jelas membuat Emil Audero masih memiliki kesempatan untuk membela negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan sejauh ini, sudah ada dua tanda Emil Audero segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia (WNI). Lantas, apa saja tanda yang dimaksud?

Berikut 2 Tanda Emil Audero Segera Dinaturalisasi Jadi WNI:

2. Saling Follow dengan Erick Thohir di Instagram

Emil Audero follow Erick Thohir

Pada awal Juni 2023 lalu, akun Instagram pribadi Emil Audero, @emil_audero terpantau mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, @erickthohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu.

Banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi menjadi WNI. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175773/timnas_indonesia-oGKQ_large.jpg
Media Amerika Serikat Tetap Yakin Asa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026 Terjaga: Perjuangan Belum Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175755/patrick_kluivert_bikin_ranking_fifa_timnas_indonesia_disalip_malaysia_pssi-81Zu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Disalip Malaysia hingga Ditinggal Thailand, Patrick Kluivert Merana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724/ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630449/jadwal-dan-linkstreaming-irak-vs-timnas-indonesia-di-vision-qja.webp
Jadwal dan Link Streaming Irak vs Timnas Indonesia di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement