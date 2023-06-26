2 Tanda Emil Audero Segera Dinaturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Gabung Inter Milan!

SEBANYAK 2 tanda Emil Audero segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia (WNI) akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Emil Audero merupakan pemain berdarah Indonesia-Italia yang lahir di Mataram pada 18 Januari 1997 silam.

Penjaga gawang 26 tahun tersebut memiliki pengalaman yang cukup mentereng di dunia sepakbola. Karier profesionalnya dimulai dari Juventus Youth pada 2008 silam. Kemudian pada 2015, Emil Audero bergabung dengan klub Juventus senior.

Selama di Juventus, Emil Audero sempat dipinjamkan ke Venezia sebelum akhirnya ia dipermanenkan oleh Sampdoria. Kontrak Emil Audero bersama dengan Sampdoria akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang.

Selain berpengalaman di level klub, Emil Audero juga langganan masuk Timnas Italia kelompok umur. Kiper keturunan Indonesia ini pernah membela Timnas Italia kelompok umur 15, 16, 17, 18, hingga 21 tahun. Namun, Emil Audero belum pernah bermain untuk Timnas Italia senior.

Hal tersebut jelas membuat Emil Audero masih memiliki kesempatan untuk membela negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan sejauh ini, sudah ada dua tanda Emil Audero segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia (WNI). Lantas, apa saja tanda yang dimaksud?

Berikut 2 Tanda Emil Audero Segera Dinaturalisasi Jadi WNI:

2. Saling Follow dengan Erick Thohir di Instagram





Pada awal Juni 2023 lalu, akun Instagram pribadi Emil Audero, @emil_audero terpantau mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, @erickthohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu.

Banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi menjadi WNI. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela Timnas Indonesia.