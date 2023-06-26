Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 22 Negara yang Lolos ke Piala Dunia U-17 2023: Iran dan Korea Selatan Susul Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:54 WIB
Daftar 22 Negara yang Lolos ke Piala Dunia U-17 2023: Iran dan Korea Selatan Susul Indonesia
Suasana laga Timnas Thailand U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

DAFTAR 22 negara yang lolos ke Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Iran U-17 dan Korea Selatan U-17 menjadi dua tim terbaru yang sukses mendapatkan tiket untuk bermain di putaran final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia.

Ya, awalnya sudah ada 20 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-17 2023 yang bakal dihelat pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Empat tim terakhir merupakan para wakil Asia.

Tiket ke Piala Dunia U-17 2023 untuk wilayah Asia pun ditentukan dari hasil perempatfinal Piala Asia U-17 2023 yang digelar pada 25-26 Juni 2023. Empat negara yang menang di perempatfinal dan lolos ke semifinal, otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023.

Sejauh ini, baru dua pertandingan perempatfinal Piala Asia U-17 2023. Hasilnya? Iran U-17 lolos usai menang penalti 4-2 atas Yaman.

Iran U-17 vs Yaman U-17

Dalam laga yang digelar di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, pada Minggu 25 Juni 2023 kemarin, Iran dan Yaman bisa dikatakan sama kuat. Sehingga hingga waktu normal berakhir, skor 0-0 tidak berubah.

Beruntung Iran dapat bermain baik di babak penalti hingga akhirnya menang 4-2. Kemenangan itu membuat Iran U-17 lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
