Daftar 22 Negara yang Lolos ke Piala Dunia U-17 2023: Iran dan Korea Selatan Susul Indonesia

DAFTAR 22 negara yang lolos ke Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Iran U-17 dan Korea Selatan U-17 menjadi dua tim terbaru yang sukses mendapatkan tiket untuk bermain di putaran final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia.

Ya, awalnya sudah ada 20 tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-17 2023 yang bakal dihelat pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Empat tim terakhir merupakan para wakil Asia.

Tiket ke Piala Dunia U-17 2023 untuk wilayah Asia pun ditentukan dari hasil perempatfinal Piala Asia U-17 2023 yang digelar pada 25-26 Juni 2023. Empat negara yang menang di perempatfinal dan lolos ke semifinal, otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023.

Sejauh ini, baru dua pertandingan perempatfinal Piala Asia U-17 2023. Hasilnya? Iran U-17 lolos usai menang penalti 4-2 atas Yaman.

Dalam laga yang digelar di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, pada Minggu 25 Juni 2023 kemarin, Iran dan Yaman bisa dikatakan sama kuat. Sehingga hingga waktu normal berakhir, skor 0-0 tidak berubah.

Beruntung Iran dapat bermain baik di babak penalti hingga akhirnya menang 4-2. Kemenangan itu membuat Iran U-17 lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023.