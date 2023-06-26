Jonathan Khemdee Balik ke Denmark Lagi dan Absen Lawan Persija Jakarta, Pertanda Dipecat Ratchaburi FC?

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee balik ke Denmark lagi dan absen lawan Persija Jakarta di laga uji coba jelang Liga 1 2023-2024. Lantas, apakah hal tersebut merupakan pertanda kalau dirinya dipecat Ratchaburi FC?

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta menggelar laga uji coba sebagai rangkaian persiapan jelang mengarungi Liga 1 2023-2024. Salah satu tim yang menjadi lawan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- adalah klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

Laga uji coba tersebut pun telah usai digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (25/6/2023) malam WIB dan dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 1-0. Adapun satu gol kemenangan Persija Jakarta dicetak Riko Simanjuntak pada menit ke-58.

Perlu diketahui, Ratchaburi FC merupakan klub yang diperkuat bek kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee. Namun, Jonathan Khemdee tidak termasuk dalam daftar pemain yang dibawa Ratchaburi FC saat menghadapi Persija Jakarta.

Hal itu dipastikan dalam keterangan Persija Jakarta yang mengumumkan Ratchaburi FC membawa 21 pemain dan tidak ada Jonathan Khemdee di dalamnya. Padahal, dia sempat latihan bersama Ratchaburi FC sekitar 10 hari yang lalu dan diprediksi akan tampil saat timnya menghadapi Macan Kemayoran.

Sebelumnya, Jonathan Khemdee sempat ke Denmark untuk berlibur dari Mei hingga Juni 2023 selepas memperkuat Timnas Thailand U-22 di SEA Games 2023 lalu. Namun, saat ini terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram, @jkhemdee17, dia kembali ke Denmark dan tengah bersantai dalam liburan.