HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Asisten Pelatih Shin Tae-yong: Keputusan Tepat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:05 WIB
Bima Sakti Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Asisten Pelatih Shin Tae-yong: Keputusan Tepat
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Nova Arianto mendukung penuh penunjukkan Bima Sakti sebagai juru taktik Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Nova melihat Bima Sakti adalah sosok yang tepat bila dibandingkan pelatih-pelatih lainnya, termasuk Shin Tae-yong.

“Saya rasa coach Bima sangat layak (pimpin Timnas Indonesia U-17,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/6/2023).

Seperti diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan kalau Bima Sakti akan menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Nova selaku asisten Shin Tae-yong di timnas senior pun mengakui kalau Bima Sakti sangat layak mengemban tugas tersebut.

Sebab menurut Nova, Bima Sakti sudah mengetahui lebih jauh terkait karakter pemain muda Timnas Indonesia. Apalagi, pelatih berusia 46 tahun itu terbukti sukses membawa Skuad Garuda Muda juara Piala AFF U-16 2022. Ditambah lagi, waktu persiapan yang ada saat ini cukup singkat.

Bima Sakti

“Karena selain mepetnya waktu persiapan, dia sudah mengenal karakter para pemain U-16 selama ini. Pastinya, sukses untuk Coach Bima,” sambung Nova Arianto.

Sebenarnya, persiapan Skuad Garuda Asia menatap Piala Dunia U-17 2023 bisa dibilang tidak terlalu mepet. Mengingat, ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
