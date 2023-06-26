Terpantau Follow Instagram PSSI, Mees Hilgers Bakal Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

PEMAIN keturunan Indonesia, Mees Hilgers diketahui sudah mem-follow akun instagram PSSI. Meski terlihat hal itu hal yang biasa, para pencinta sepakbola Tanah Air justru menganggap hal tersebut seperti sebuah tanda bahwa Hilgers memiliki kans untuk dinaturalisasi.

Seperti yang diketahui, Hilgers adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Lahir di lahir di Amersfoot, Belanda pada 13 Mei 2001, Mees Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara.

Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Mees Hilgers memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Hilgers pun menimba ilmu di akademi FC Twente hingga kini dipercaya untuk bermain di tim senior sejak 2020 silam.

Hilgers mendapatkan tempat di skuad utama Twente karena berhasil memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Tak heran PSSI pun kepincut untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut.

Sayangnya, upaya PSSI pada 2020 silam itu tak berakhir manis. Hilgers masih penasaran ingin membela Timnas Belanda, alhasil ia pun menolak penawaran dari PSSI untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan membela skuad Garuda.

“Saya berharap dipanggil Timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu,” ucap Mees Hilgers dalam satu pernyataannya.