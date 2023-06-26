Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terpantau Follow Instagram PSSI, Mees Hilgers Bakal Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |04:31 WIB
Terpantau Follow Instagram PSSI, Mees Hilgers Bakal Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?
Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Mees Hilgers diketahui sudah mem-follow akun instagram PSSI. Meski terlihat hal itu hal yang biasa, para pencinta sepakbola Tanah Air justru menganggap hal tersebut seperti sebuah tanda bahwa Hilgers memiliki kans untuk dinaturalisasi.

Seperti yang diketahui, Hilgers adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Lahir di lahir di Amersfoot, Belanda pada 13 Mei 2001, Mees Hilgers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara.

Akan tetapi, sejak lahir di Belanda, Mees Hilgers memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Hilgers pun menimba ilmu di akademi FC Twente hingga kini dipercaya untuk bermain di tim senior sejak 2020 silam.

Hilgers mendapatkan tempat di skuad utama Twente karena berhasil memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Tak heran PSSI pun kepincut untuk menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut.

Mees Hilgers follow akun instagram PSSI

Sayangnya, upaya PSSI pada 2020 silam itu tak berakhir manis. Hilgers masih penasaran ingin membela Timnas Belanda, alhasil ia pun menolak penawaran dari PSSI untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan membela skuad Garuda.

“Saya berharap dipanggil Timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu,” ucap Mees Hilgers dalam satu pernyataannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175755/patrick_kluivert_bikin_ranking_fifa_timnas_indonesia_disalip_malaysia_pssi-81Zu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Disalip Malaysia hingga Ditinggal Thailand, Patrick Kluivert Merana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724/ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement