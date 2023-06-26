Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Asisten Shin Tae-yong: Kabar Baik untuk Pemain Muda Tanah Air

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:34 WIB
Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Asisten Shin Tae-yong: Kabar Baik untuk Pemain Muda Tanah Air
Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Nova Arianto ikut senang ketika mendengar FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Bagi Nova, hal itu menjadi kabar baik untuk para pemain muda Tanah Air, khususnya Timnas Indonesia U-17.

Pasalnya dengan adanya Piala Dunia U-17 2023, para pemain Timnas Indonesia U-17 memiliki pengalaman bermain dengan tim level dunia. Selain itu, Nova juga melihat Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi panggung untuk para pemain agar bisa dilirik oleh klub luar negeri.

“Pastinya menjadi berita yang sangat baik bagi sepakbola Indonesia,” kata Coach Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/6/2023).

“Selain mengganti U-20 yang gagal digelar piala dunia U-17 bisa menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda Indonesia. Karena pastinya pemain terbaik di usia mereka yang akan tampil di piala dunia,” tambahnya.

Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto

Ya, FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Indonesia menggantikan Peru yang telah resmi dicabut statusnya sebagai tuan rumah karena alasan infrastruktur.

Kabar ini jelas menjadi kabar yang sangat baik bagi para pecinta sepakbola Tanah Air. Nova pun menjadi salah satu sosok yang menyambut baik kabar tersebut.

1 2
      
