Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menguak kisah Unik Marko Simic, si Pemain Persija Jakarta yang Batal Dilatih Thomas Doll di Eropa

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |22:15 WIB
Menguak kisah Unik Marko Simic, si Pemain Persija Jakarta yang Batal Dilatih Thomas Doll di Eropa
Marko Smici hampir dilatih Thomas Doll saat berkarier di Eropa (Foto: Instagram/@markosimic_77)
A
A
A

MENGUAK kisah unik Marko Simic, si pemain Persija Jakarta yang batal dilatih Thomas Doll di Eropa. Musim ini Marko Simic kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Persija Jakarta pada Liga 1 2023-2024.

Marko Simic menandatangani kontak selama dua tahun bersama skuad Macan Kemayoran. Kembalinya pemain kelahiran Kroasia itu mengejutkan penggemar.

Marko Simic

Sebab sebelumnya, ia melayangkan gugatan kepada FIFA soal statusnya di Persija Jakarta. Meski mendapat sambutan baik, tidak sedikit penggemar merasa keberatan atas kembalinya Simic.

Meski begitu kenangan manis antara Marko Simic dengan Persija Jakarta tidak bisa dilepaskan. Marko Simic membantu Persija Jakarta meraih sejumlah gelar juara, termasuk Liga 1 2018.

“Di kesempatan kedua ini, saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Persija sebagaimana tim memberikannya kepada saya. Saya tak mau membahas masa lalu. Saat ini, tujuan saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim,” ujar Marko Simic melansir laman resmi Persija Jakarta.

Musim ini Thomas Doll mempercayakan Marko Simic untuk memperkuat lini depan Persija Jakarta. Siapa sangka, pemain 35 tahun itu sudah mengenal Thomas Doll jauh sebelum ia hengkang dari Persija Jakarta pada musim 2022 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/marc_marquez_mengunci_gelar_juara_dunia_di_motegi.jpg
Bos Ducati Prediksi Marc Marquez Rajai MotoGP hingga 7 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement