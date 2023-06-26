Menguak kisah Unik Marko Simic, si Pemain Persija Jakarta yang Batal Dilatih Thomas Doll di Eropa

MENGUAK kisah unik Marko Simic, si pemain Persija Jakarta yang batal dilatih Thomas Doll di Eropa. Musim ini Marko Simic kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Persija Jakarta pada Liga 1 2023-2024.

Marko Simic menandatangani kontak selama dua tahun bersama skuad Macan Kemayoran. Kembalinya pemain kelahiran Kroasia itu mengejutkan penggemar.

Sebab sebelumnya, ia melayangkan gugatan kepada FIFA soal statusnya di Persija Jakarta. Meski mendapat sambutan baik, tidak sedikit penggemar merasa keberatan atas kembalinya Simic.

Meski begitu kenangan manis antara Marko Simic dengan Persija Jakarta tidak bisa dilepaskan. Marko Simic membantu Persija Jakarta meraih sejumlah gelar juara, termasuk Liga 1 2018.

“Di kesempatan kedua ini, saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Persija sebagaimana tim memberikannya kepada saya. Saya tak mau membahas masa lalu. Saat ini, tujuan saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim,” ujar Marko Simic melansir laman resmi Persija Jakarta.

Musim ini Thomas Doll mempercayakan Marko Simic untuk memperkuat lini depan Persija Jakarta. Siapa sangka, pemain 35 tahun itu sudah mengenal Thomas Doll jauh sebelum ia hengkang dari Persija Jakarta pada musim 2022 lalu.