Bukan sebagai Pelatih, Ini Tugas Utama Walter Zenga di Persita Tangerang

Walter Zenga gabung ke Persita Tangerang untuk pembinaan pemain usia muda (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)

LEGENDA sepakbola Italia, Walter Zenga resmi gabung Persita Tangerang. Namun, Zenga bukan ditugaskan sebagai pelatih kepala di Persita Tangerang.

Pria 63 tahun itu akan fokus di bidang pembinaan usia muda pemain Persita Tangerang. Ia ditunjuk sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di tim berjuluk Pendekar Cisadane itu.

Presiden Persita, Ahmed Rully Zulfikar, menjelaskan bahwa fokus tugas yang akan dijalani Zenga ialah membangun fondasi dan sistem di dalam klub. Pria 63 tahun itu juga akan menjadi penasihat tim pelatih senior dan juga penasihat pembangunan infrastruktur.

"Kami pertama kali bertemu di Dubai dan membicarakan masalah sepak bola. Saya undang (Zenga) ke Indonesia saat pertandingan lawan Persija. Dia melihat infrastruktur yang kami punya apa, yang belum apa," jelas Rully di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Senin (26/6/2023).

"Kita diskusi banyak di situ untuk membuat fondasi dan sistem klub yang benar, klub sepak bola tuh harusnya seperti apa, sih," lanjutnya.

Pengalaman segudang Zenga baik sebagai pemain maupun pelatih menjadi salah satu alasan Persita tertarik untuk memakai jasa dari mantan pemain Inter Milan tersebut. Diharapkan bantuan dari Zenga bisa membuat Persita terus berkembang.

"Beliau sudah 20 tahun sebagai pemain, 20 tahun sebagai pelatih. Secara profesional dia paham mana yang bagus dan tidak bagus," jelas Rully.