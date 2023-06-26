Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan sebagai Pelatih, Ini Tugas Utama Walter Zenga di Persita Tangerang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:34 WIB
Bukan sebagai Pelatih, Ini Tugas Utama Walter Zenga di Persita Tangerang
Walter Zenga gabung ke Persita Tangerang untuk pembinaan pemain usia muda (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

LEGENDA sepakbola Italia, Walter Zenga resmi gabung Persita Tangerang. Namun, Zenga bukan ditugaskan sebagai pelatih kepala di Persita Tangerang.

Pria 63 tahun itu akan fokus di bidang pembinaan usia muda pemain Persita Tangerang. Ia ditunjuk sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di tim berjuluk Pendekar Cisadane itu.

 Walter Zenga

Presiden Persita, Ahmed Rully Zulfikar, menjelaskan bahwa fokus tugas yang akan dijalani Zenga ialah membangun fondasi dan sistem di dalam klub. Pria 63 tahun itu juga akan menjadi penasihat tim pelatih senior dan juga penasihat pembangunan infrastruktur.

"Kami pertama kali bertemu di Dubai dan membicarakan masalah sepak bola. Saya undang (Zenga) ke Indonesia saat pertandingan lawan Persija. Dia melihat infrastruktur yang kami punya apa, yang belum apa," jelas Rully di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Senin (26/6/2023).

"Kita diskusi banyak di situ untuk membuat fondasi dan sistem klub yang benar, klub sepak bola tuh harusnya seperti apa, sih," lanjutnya.

Pengalaman segudang Zenga baik sebagai pemain maupun pelatih menjadi salah satu alasan Persita tertarik untuk memakai jasa dari mantan pemain Inter Milan tersebut. Diharapkan bantuan dari Zenga bisa membuat Persita terus berkembang.

"Beliau sudah 20 tahun sebagai pemain, 20 tahun sebagai pelatih. Secara profesional dia paham mana yang bagus dan tidak bagus," jelas Rully.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630897/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke2-mnctv-tayangkan-big-match-blacksteel-fc-vs-bintang-timur-surabaya-jlk.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-2: MNCTV Tayangkan Big Match Blacksteel FC vs Bintang Timur Surabaya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/joey_pelupessy.jpg
Pengamat Sebut Lini Tengah Timnas Indonesia Lemah! Kluivert Kena Semprot
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement