HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Arema FC Datangkan Pemain Anyar Asal Argentina untuk Hadapi Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:38 WIB
Resmi! Arema FC Datangkan Pemain Anyar Asal Argentina untuk Hadapi Liga 1 2023-2024
Ariel Lucero jadi pemain anyar Arema FC di Liga 1 2023-2024 (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC resmi mendatangkan pemain anyar asal Argentina untuk hadapi Liga 1 2023-2024. Pemain tersebut bernama Ariel Lucero.

Ariel Lucero diikat kontrak selama satu musim ke depan. Ia menjadi pemain asing keempat yang didatangkan oleh manajemen Singo Edan (julukan Arema FC).

Ariel Lucero

"Alhamdulillah komposisi pemain asing Arema FC mendekati komplit, setelah secara resmi Ariel Lucero bergabung dengan Arema FC,” ucap Wibie Dwi Andriyas, melalui keterangan tertulisnya pada Senin malam (26/6/2023).

Ariel sendiri sudah bergabung bersama tim Arema FC di pemusatan yang digelar di Yogyakarta pada 20-25 Juni 2023. Sebelumnya Arema FC sudah merekrut tiga pemain asing. Mereka adalah Gustavo Almeida, Charles Lokolingoy dan Ichaka Diarra.

Sebagai pemain gelandang, Ariel tentu diharapkan memiliki peran besar di dalam tim mengingat tugasnya untuk mengatur ritme permainan dalam laga. Dirinya berharap Ariel Lucero bisa berperan besar di dalam tim mengingat perannya disebut menjadi pengatur ritme permainan tim. Hal inilah yang menimbulkan ekspektasi tinggi bagi Arema FC.

"Tentu saja Arema memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ariel, semoga dia bersama seluruh pemain bisa mengangkat peforma tim,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
