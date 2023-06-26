Marc Klok Soroti Kekurangan Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024 Usai Ditahan PSS Sleman 1-1

MARC Klok soroti kekurangan Persib Bandung jelang Liga 1 2023-2024 usai ditahan PSS Sleman 1-1. Gelandang Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa Maung Bandung – julukan Persib – masih belum 100 persen dan punya banyak kekurangan.

Persib Bandung melakoni laga uji coba di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (25/6/2023) malam WIB. Namun, mereka tertahan 1-1 oleh PSS Sleman.

"Ini tes yang bagus sebelum liga (mulai). Banyak hal yang harus kita perbaiki, tetapi yang penting kita bermain bersama dahulu untuk kekompakan tim, itu sangat penting sekarang," tegas Klok seusai laga, Minggu (25/6/2023).

Marc Klok mengakui bahwa Persib Bandung masih meraba-raba cara bermain yang nyaman untuk musim ini. Sebab, klub yang menduduki peringkat ketiga musim lalu itu kehilangan dan menambahkan beberapa personil.

"Ini baru pertama kali kita main bersama hari ini. Tim baru, pemain baru, itu tidak mudah. Akan tetapi, minggu depan (1/6/2023) sudah mulai (liga)," ucap Klok.