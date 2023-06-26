Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditahan PSM Makasssar 1-1, Pelatih Persik Kediri Ngamuk

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:34 WIB
Ditahan PSM Makasssar 1-1, Pelatih Persik Kediri Ngamuk
Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

JAKARTA - Persik Kediri gagal memetik kemenangan saat melawan PSM Makassar di laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu 24 Juni 2023. Sejatinya Persik dapat memberikan perlawanan hingga menahan PSM 1-1, namun hasil tersebut tetap membuat sang pelatih, Marcelo Rospide kecewa.

Hasil dari sejumlah laga uji coba yang telah dilaksanakan Persik ternyata membuat Marcelo emosi. Pasalnya ia melihat para pemain Persik tidak bermain total, padahal laga uji coba baginya penting untuk mempersiakan tim jelang Liga 1 2023-2024.

Dari total tiga laga yang sudah dimainkan, Persik tak meraih satu kemenangan sama sekali. Marcelo benar-benar kecewa dengan penampilan timnya.

Ya baru-baru ini Persik Kediri hanya bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar di Stadion Brawijaya, Kediri. Dua laga lainnya tim itu kalah 1-3 dari Dewa United dan kalah 0-1 dari Madura United.

Marcelo Rospide mengatakan timnya mendominasi permainan dalam laga uji coba terakhir saat melawan PSM. Namun, hasil akhir tidak sesuai harapan karena kurang fokus sampai akhir laga.

Persik Kediri

"Dari pertandingan ini (uji coba) permainan yang cukup tidak bagus dan hasil yang mengecewakan. Kita bisa mengontrol sepanjang pertandingan tetapi kita sempat lengah dan kebobolan,” kata Marcelo Rospide dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (26/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement