Ditahan PSM Makasssar 1-1, Pelatih Persik Kediri Ngamuk

JAKARTA - Persik Kediri gagal memetik kemenangan saat melawan PSM Makassar di laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu 24 Juni 2023. Sejatinya Persik dapat memberikan perlawanan hingga menahan PSM 1-1, namun hasil tersebut tetap membuat sang pelatih, Marcelo Rospide kecewa.

Hasil dari sejumlah laga uji coba yang telah dilaksanakan Persik ternyata membuat Marcelo emosi. Pasalnya ia melihat para pemain Persik tidak bermain total, padahal laga uji coba baginya penting untuk mempersiakan tim jelang Liga 1 2023-2024.

Dari total tiga laga yang sudah dimainkan, Persik tak meraih satu kemenangan sama sekali. Marcelo benar-benar kecewa dengan penampilan timnya.

Ya baru-baru ini Persik Kediri hanya bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar di Stadion Brawijaya, Kediri. Dua laga lainnya tim itu kalah 1-3 dari Dewa United dan kalah 0-1 dari Madura United.

Marcelo Rospide mengatakan timnya mendominasi permainan dalam laga uji coba terakhir saat melawan PSM. Namun, hasil akhir tidak sesuai harapan karena kurang fokus sampai akhir laga.

"Dari pertandingan ini (uji coba) permainan yang cukup tidak bagus dan hasil yang mengecewakan. Kita bisa mengontrol sepanjang pertandingan tetapi kita sempat lengah dan kebobolan,” kata Marcelo Rospide dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (26/6/2023).