Tanggapi Insiden Mati Lampu di Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC, Thomas Doll Bilang Begini

BEKASI – Ada insiden menarik yang terjadi disaat Persija Jakarta menang 1-0 atas klub Thailand, Ratchaburi FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB. Momen itu adalah ketika Stadion Patriot gelap gulita karena mati lampu.

Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija, Thomas Doll ternyata tak terlalu menganggap insiden mati lampu tersebut sebagai sebuah hal yang besar. Sebab baginya di Eropa pun insiden mati lampu juga bisa terjadi.

Karena insiden mati lampu itu, pertandingan Persija vs Ratchaburi sempat terhenti sangat lama karena lampu stadion mati total saat laga memasuki menit ke-15 atau tepatnya pukul 19.45 WIB. Hingga akhirnya, pertandingan kembali bisa dilanjutkan pada pukul 21.25 WIB.

Itu pun juga masih dengan pencahayaan yang cukup minim. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kedua kesebelasan dan juga para suporter Jakmania yang setia menunggu laga tersebut kembali dimainkan.

Hasilnya, Persija bermain cukup solid setelah laga kembali dilanjutkan. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses menang tipis 1-0 atas Ratchaburi lewat gol Riko Simanjuntak (58’).

Usai laga, Thomas Doll mengakui kalau insiden mati lampu tersebut bisa terjadi dimana saja termasuk di Eropa. Namun pelatih asal Jerman itu tetap bersyukur karena para penonton tetap setia menunggu sampai laga bisa kembali dilanjutkan.