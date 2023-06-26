Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tanggapi Insiden Mati Lampu di Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC, Thomas Doll Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:55 WIB
Tanggapi Insiden Mati Lampu di Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC, Thomas Doll Bilang Begini
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (tengah). (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

BEKASI – Ada insiden menarik yang terjadi disaat Persija Jakarta menang 1-0 atas klub Thailand, Ratchaburi FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB. Momen itu adalah ketika Stadion Patriot gelap gulita karena mati lampu.

Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija, Thomas Doll ternyata tak terlalu menganggap insiden mati lampu tersebut sebagai sebuah hal yang besar. Sebab baginya di Eropa pun insiden mati lampu juga bisa terjadi.

Karena insiden mati lampu itu, pertandingan Persija vs Ratchaburi sempat terhenti sangat lama karena lampu stadion mati total saat laga memasuki menit ke-15 atau tepatnya pukul 19.45 WIB. Hingga akhirnya, pertandingan kembali bisa dilanjutkan pada pukul 21.25 WIB.

Itu pun juga masih dengan pencahayaan yang cukup minim. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kedua kesebelasan dan juga para suporter Jakmania yang setia menunggu laga tersebut kembali dimainkan.

Momen mati lampu di laga Persija vs Ratchaburi

Hasilnya, Persija bermain cukup solid setelah laga kembali dilanjutkan. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses menang tipis 1-0 atas Ratchaburi lewat gol Riko Simanjuntak (58’).

Usai laga, Thomas Doll mengakui kalau insiden mati lampu tersebut bisa terjadi dimana saja termasuk di Eropa. Namun pelatih asal Jerman itu tetap bersyukur karena para penonton tetap setia menunggu sampai laga bisa kembali dilanjutkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630353/aksi-kelas-dunia-dari-lapangan-shanghai-di-atp-1000-rolex-masters-2025-link-streaming-vision-mpl.webp
Aksi Kelas Dunia dari Lapangan Shanghai di ATP 1000: Rolex Masters 2025, Link Streaming VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement